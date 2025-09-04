Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Його підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
Дивіться також Корупція на закупівлі дронів та РЕБ: за нардепа Кузнєцова внесли заставу у 8 мільйонів гривень
Який запобіжний захід обрали Вітюку?
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання про обрання запобіжного заходу Іллі Вітюку, якого підозрюють у незаконному збагаченні та брехні в декларації. Йому призначили заставу у розмірі 9 мільйонів гривень.
У разі внесення заяви він має здати документи для виїзду за кордон, прибувати на виклики НАБУ, повідомляти їх про зміну місця проживання та роботи. Також він повинен утримуватися від спілкування з низкою осіб.
Центр протидії корупції повідомляє, що прокурор просив суд обрати запобіжний захід у вигляді застави в 42 мільйонів гривень. Сам Вітюк запевняв, що не збирається покидати Україну і йому боляче чути у свій бік звинувачення.
Там нагадують, що під час засідання прокурор надав інформацію з месенджерів, в яких дружина Вітюка обговорювала придбання дороговартісної квартири. У договорі її сума була вказана значно нижчою ніж ринкова вартість.
Захист наголошував, що доходи дружини є цілком законними. Крім вищезгаданого, також немає підтвердження законного походження частини витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 мільйона гривень.
Що цьому передувало?
Раніше НАБУ і САП викрили посадовця СБУ з-поміж вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 мільйона гривень та оформив її на члена сім'ї. Однак за договором вартість нерухомого майна становить 12,8 мільйона гривень.
Водночас у Службі безпеки України назвали це помстою з боку НАБУ та САП за те, що СБУ "ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів".