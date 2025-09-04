Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Його підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Який запобіжний захід обрали Вітюку?

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання про обрання запобіжного заходу Іллі Вітюку, якого підозрюють у незаконному збагаченні та брехні в декларації. Йому призначили заставу у розмірі 9 мільйонів гривень.

У разі внесення заяви він має здати документи для виїзду за кордон, прибувати на виклики НАБУ, повідомляти їх про зміну місця проживання та роботи. Також він повинен утримуватися від спілкування з низкою осіб.

Центр протидії корупції повідомляє, що прокурор просив суд обрати запобіжний захід у вигляді застави в 42 мільйонів гривень. Сам Вітюк запевняв, що не збирається покидати Україну і йому боляче чути у свій бік звинувачення.

Там нагадують, що під час засідання прокурор надав інформацію з месенджерів, в яких дружина Вітюка обговорювала придбання дороговартісної квартири. У договорі її сума була вказана значно нижчою ніж ринкова вартість.

Захист наголошував, що доходи дружини є цілком законними. Крім вищезгаданого, також немає підтвердження законного походження частини витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 мільйона гривень.

Що цьому передувало?