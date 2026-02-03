Россия впервые использовала БПЛА "Гербера" как носитель FPV-дрона: в чем опасность
- Россия впервые использовала БпЛА "Гербера" как платформу для запуска FPV-дрона.
- БпЛА "Гербера" изготавливают из пенопласта, и ранее его использовали для разведки или как обманку, а новое применение может свидетельствовать об экспериментах с новыми атаками.
Зафиксирован первый случай использования российского БПЛА "Гербера" в качестве носителя FPV-дрона. Сам беспилотник после применения не был найден, поэтому пока невозможно определить, какую функцию он выполнял.
Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Что известно о новом применении "Герберы"?
Россия впервые использовала БПЛА "Гербера" как платформу для запуска FPV-дрона. Пока отсутствуют подтверждения относительно конечного результата операции – сам носитель не найден, что затрудняет анализ его задачи.
Остается открытым вопрос, использовался ли FPV-дрон как ударное средство, или для разведки и корректировки. Также пока непонятно, станет ли такая схема массовой, или останется одиночным экспериментом.
"Флеш" отмечает, что даже единичные случаи такого применения могут представлять угрозу, если тактика будет масштабирована. Именно поэтому важно оперативно информировать военных и гражданских о новых методах, которые может использовать враг.
Что такое БПЛА "Гербера"?
"Гербера" – это российский беспилотный летательный аппарат упрощенного типа. Его изготавливают из дешевых материалов, в частности пенопласта, что делает дрон легким и относительно малозаметным для радиолокационных средств.
Ранее "Герберу" фиксировали как дрон-обманку, который применяют для перегрузки украинской ПВО или разведки маршрутов.
Потенциальное использование этого БПЛА как носителя FPV-дронов может свидетельствовать о попытках России экспериментировать с новыми комбинированными атаками. Подтверждением этому является и новая тактика врага – полет дронов на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления.