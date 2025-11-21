Галущенко приехал в НАБУ: он общается с детективами

Бывший министр энергетики и экс-министр юстиции Герман Галущенко якобы прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Вероятно, он дает показания о причастности к участию в коррупционном деле "Мидас".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на собственные источники.

Правда ли, что Галущенко находится на допросе НАБУ?

В пятницу, 21 ноября, Герман Галущенко приехал в НАБУ на допрос. Подробностей относительно его разговора с детективами нет, однако известно, что разговор продолжается. В Бюро он прибыл в сопровождении адвокатов.

Известно, что Галущенко подозревают в участии в коррупционной схеме, связанной с откатами в Энергоатоме. Он мог быть одним из участников получения взяток, которой руководил бизнесмен Тимур Миндич.

Ранее Герман Галущенко не явился на заседание временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности.

Что известно о возможном участии Галущенко в деле "Мидас"?