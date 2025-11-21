Галущенко приехал в НАБУ: он общается с детективами
- Герман Галущенко прибыл в НАБУ на допрос по делу о коррупционной схеме "Мидас".
- Галущенко подозревают в участии в схеме с откатами в Энергоатоме, которой руководил Тимур Миндич.
Бывший министр энергетики и экс-министр юстиции Герман Галущенко якобы прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Вероятно, он дает показания о причастности к участию в коррупционном деле "Мидас".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на собственные источники.
Правда ли, что Галущенко находится на допросе НАБУ?
В пятницу, 21 ноября, Герман Галущенко приехал в НАБУ на допрос. Подробностей относительно его разговора с детективами нет, однако известно, что разговор продолжается. В Бюро он прибыл в сопровождении адвокатов.
Известно, что Галущенко подозревают в участии в коррупционной схеме, связанной с откатами в Энергоатоме. Он мог быть одним из участников получения взяток, которой руководил бизнесмен Тимур Миндич.
Ранее Герман Галущенко не явился на заседание временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности.
Что известно о возможном участии Галущенко в деле "Мидас"?
Герман Галущенко, вероятно, есть на "пленках Миндича". НАБУ опубликовало аудиозаписи, на которых якобы звучит голос Галущенко. Сейчас по участию продолжается проверка.
После опубликованных данных Верховная Рада уволила Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук с их должностей. Подозревается, что чиновники имели связь вне работы.
Интересно, что на записях детективы якобы зафиксировали еще и разговор Германа Галущенко с Владимиром Зеленским. Однако сам президент не подтверждает, что говорил с министром.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала отметил, что дело "Мидас" может иметь последствия для энергетической и оборонной отраслей, поэтому дело должны расследовать со всей серьезностью.