Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на заседании Высшего антикоррупционного суда 12 ноября, передает 24 Канал.

Что известно о разговоре с Зеленским?

Во время заседания ВАКС прокурор САП привел отрывок разговора между Германом Галущенко, Тимуром Миндичем и Александром Цукерманом с "пленок Миндича". По его словам, этот эпизод подтверждает "влияние Миндича" на бывшего министра энергетики.

Как передает прокурор, во время общения Галущенко звонит президент Владимир Зеленский. На записи звучат слова: "Здрасте Владимир Александрович, здрасте, все, есть... есть...".

Из контекста следует, что звонок произошел после того, как Миндич прислал сообщение главе государства.

Цукерман реагирует иронично, подчеркивая, что Галущенко якобы говорил, что с ним "никто и ни о чем не разговаривает". Миндич далее отвечает, что, вероятно президент, "прочитал смс-ку".

Галущенко уточняет, что именно было написано, и слышит в ответ: "Что Гера хочет с тобой поговорить". После этого фигуранты иронизируют над сообщением.

Далее экс-министр энергетики спрашивает, как ему действовать в общении, вероятно, с президентом. Миндич говорит: "Да слушай, Владимир Александрович, да все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо, я ваш..."

После чего бывший министр энергетики якобы собирается ехать к Зеленскому.

СМИ добавляют, что прокурор САП не приводит аудиозапись, поэтому не понятно, серьезно ли фигуранты обсуждают сообщение.

Как реагировал Зеленский на дело?