Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Президент Украины заверил, что будет решение СНБО по представлению от Кабмина о введении санкций против фигурантов дела.

Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по Энергоатому,

– сообщил Зеленский.

Представление по внедрению санкций 12 ноября инициировал Кабмин во главе с Юлией Свириденко. Премьер-министр подтвердила, что говорится о персональных ограничениях в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Согласно статье 5 закона "О санкциях", Кабмин имеет право инициировать такое представление. В случае одобрения его Советом национальной безопасности и обороны решение о наложении санкций вводит президент Украины.