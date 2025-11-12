Следователи выясняют, кто Миндичу мог помочь сбежать и планируют добиться возвращения. Об этом руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал в эфире УП.Чат, передает 24 Канал.

Что говорят в НАБУ о побеге Миндича?

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что расследуют, как Тимур Миндич выехал из Украины. По словам Александра Абакумова, следователи поэтапно исследуют его перемещение и выясняют, кто помог ему организовать побег.

Мы исследуем обстоятельства его побега, мы подробно разбираем шаг за шагом, кто ему помогал, и этому всему будет дана надлежащая оценка,

– сообщил Абакумов.

Детектив считает, что участники схемы прибегали к конспирации, часто меняли средства связи и транспорт. Как рассказал Абакумов, предварительно ему известно, что Миндич может находиться в Израиле.

Представитель НАБУ добавил, что бизнесмен мог узнать о предстоящих обысках и заблаговременно покинул страну. Детективы заявляют, что будут делать все возможное, чтобы вернуть его в Украину.

