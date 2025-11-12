Миндич и Цукерман в марте 2024 года вместе посетили одно столичное мероприятие. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Схемы".

Кто они и какую роль в схеме играли?

По данным НАБУ, Тимур Миндич "Карлсон" был руководителем преступной организации, которая создала масштабную коррупционную схему на стратегическом госпредприятии "Энергоатом".

Справочно! Тимур Миндич – непубличный бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" – больше известен как близкий друг Владимира Зеленского. Известно, что именно Миндич познакомил Зеленского с Коломойским в 2008 – 2009 году.

Александр Цукерман "Шугермен" – работник так называемого "бэк-офиса по легализации средств". По словам депутата Ярослава Железняка, братья Цукерманы "вели финансовую часть у Тимура Миндича". В НАБУ утверждают, что через "бэк-офис" в центре Киева прошло около 100 миллионов долларов.

Известно, что "Карлсону" и "Шугермену" 11 ноября сообщили о подозрении. Кроме них, в деле фигурируют:

экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, на записях "Рокет";

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов "Тенор";

трое "работников" так называемого "бэк-офиса по легализации средств" – Игорь Фурсенко "Решик", Леся Устименко, Людмила Зорина;

бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов.

Где сейчас Миндич и Цукерман?