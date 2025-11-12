Миндич и Цукерман в марте 2024 года вместе посетили одно столичное мероприятие. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Схемы".
Кто они и какую роль в схеме играли?
По данным НАБУ, Тимур Миндич "Карлсон" был руководителем преступной организации, которая создала масштабную коррупционную схему на стратегическом госпредприятии "Энергоатом".
Справочно! Тимур Миндич – непубличный бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" – больше известен как близкий друг Владимира Зеленского. Известно, что именно Миндич познакомил Зеленского с Коломойским в 2008 – 2009 году.
Александр Цукерман "Шугермен" – работник так называемого "бэк-офиса по легализации средств". По словам депутата Ярослава Железняка, братья Цукерманы "вели финансовую часть у Тимура Миндича". В НАБУ утверждают, что через "бэк-офис" в центре Киева прошло около 100 миллионов долларов.
Известно, что "Карлсону" и "Шугермену" 11 ноября сообщили о подозрении. Кроме них, в деле фигурируют:
- экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, на записях "Рокет";
- исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов "Тенор";
- трое "работников" так называемого "бэк-офиса по легализации средств" – Игорь Фурсенко "Решик", Леся Устименко, Людмила Зорина;
- бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов.
Где сейчас Миндич и Цукерман?
По словам нардепа Ярослава Железняка, сейчас Тимур Миндич и братья Цукерманы находятся в Израиле. Мужчин заметили в городе Тель-Авив
Известно, что Минчдич покинул страну по собственному паспорту за несколько часов до обысков.
Официальной информации о пребывании подозреваемых нет, однако источники сообщают, что за несколько часов до обысков выехал не только "Карлсон", но и еще несколько ключевых лиц коррупционной схемы.