Міндіч та Цукерман в березні 2024 року разом відвідали один столичний захід. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Схеми".

Хто вони та яку роль у схемі відігравали?

За даними НАБУ, Тімур Міндіч "Карлсон" був керівником злочинної організації, яка створила масштабну корупційну схему на стратегічному держпідприємстві "Енергоатом".

Довідково! Тимур Міндіч – непублічний бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95" – більше відомий як близький друг Володимира Зеленського. Відомо, що саме Міндіч познайомив Зеленського із Коломойським у 2008 – 2009 році.

Олександр Цукерман "Шугермен" – працівник так званого "бек-офісу з легалізації коштів". За словами депутата Ярослава Железняка, брати Цукермани "вели фінансову частину у Тимура Міндіча". У НАБУ стверджують, що через "бекофіс" у центрі Києва пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Наразі відомо, що "Карлсону" та "Шугермену" 11 листопада повідомили про підозру. Крім них, у справі фігурують:

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, на записах "Рокет";

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов "Тенор";

троє "працівників" так званого "бек-офісу з легалізації коштів" – Ігор Фурсенко "Рьошик", Леся Устименко, Людмила Зоріна;

колишній віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов.

Де зараз Міндіч і Цукерман?