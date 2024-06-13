Полиция присматривает за семьей: новые детали дела о гибели 9-летней украинки в Германии
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Полиция Германии в среду, 12 июня, подтвердила, что нашла тело погибшей 9-летней Валерии из Украины. Сейчас полицейские круглосуточно дежурят возле домов, где живет мама и бабушка девочки.
Правоохранители рассматривают такую вероятность, что убийца может искать контакта с семьей погибшего ребенка. Они тщательно следят, кто заходит в дома, где живут родные Валерии.
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Полиция будет следить за семьей, пока не найдет убийцу
33-летняя мама девочки и 60-летняя бабушка проживают в Дебельне. Их дома расположены всего в нескольких сотнях метров друг от друга. Полиция начала слежку перед обеими квартирами еще с вечера вторника, 11 июня. Она проверяет и документирует каждого, кто заходит и выходит из домов. Там также стоит скорая помощь.
"Страх семьи теперь смешался с горем. Страх перед убийцей, которого еще не поймали", – пишет Bild.
В немецкой прокуратуре отметили, что расследование пока сосредоточили на ближайшем окружении семьи. Там считают, что убийца может искать контакта с матерью или бабушкой погибшей Валерии.
Полицейские также добавили, что постоянное их присутствие не стоит рассматривать как недоверие к ближайшим родственникам, которые находятся в трауре. "Это для защиты семьи – мы рядом, если есть необходимость", – отметила полиции Яна Ульбрихт.
В полиции не уверены, сколько времени семья будет находиться под круглосуточным наблюдением. Вероятно, это продлится, пока не поймают убийцу Валерии.
Что известно о деле 9-летней Валерии
- 9-летняя девочка Валерия исчезла в понедельник, 3 июня, по дороге в школу в немецком городе Дебельн. Полиция установила, что девочка до школы не дошла и даже не садилась в школьный автобус. Об исчезновении девочки школа вовремя не сообщила, а мама сначала искала ее самостоятельно. Уже позже к поискам привлекли сотни полицейских, десятки волонтеров, вертолет, поисковых собак.
- Во время поисков 11 июня полиция обнаружила неопознанное тело в лесу в четырех километрах от дома девочки. А уже 12 июня экспертиза установила, что это пропавшая Валерия.
- Добавим, что папа Валерии – военный ВСУ. Он уже получил отпуск с военной службы и собирает необходимые документы для выезда за границу. А в среду, 12 июня, он снял видео, в котором обвинил бывшую жену в том, что она мало времени выделяла ребенку. Он рассказал, что Валерия ходила в школу одна и без всяких средств связи. Мужчина просит помочь вернуть его обеих дочерей в Украину.