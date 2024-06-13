Поліція наглядає за сім'єю: нові деталі справи про загибель 9-річної українки в Німеччині

Поліція Німеччини у середу, 12 червня, підтвердила, що знайшла тіло загиблої 9-річної Валерії з України. Наразі поліцейські цілодобово чергують біля будинків, де живе мами та бабусі дівчинки.

Правоохоронці розглядають таку ймовірність, що вбивця може шукати контакту із сім'єю загиблої дитини. Вони ретельно слідкують, хто заходить у будинки, де живуть рідні Валерії.

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Поліція стежитиме за сім'єю, поки не знайде вбивцю

33-річна мама дівчинки та 60-річна бабуся проживають обоє проживають у Дебельні. Їхні домівки розташовані всього за кілька сотень метрів один від одного. Поліція почала стеження перед обома квартирами ще з вечора вівторка, 11 червня. Вона перевіряє та документує кожного, хто заходить та виходить із будинків. Там також стоїть швидка допомога.

"Страх сім'ї тепер змішався з горем. Страх перед убивцею, якого ще не спіймали", – пише Bild.

У німецькій прокуратурі зазначили, що розслідування наразі зосередили на найближчому оточенні сім'ї. Там вважають, що вбивця може шукати контакту з матір'ю або бабусею загиблої Валерії.

Поліцейські також додали, що постійну їхню присутність не варто розглядати як недовіру до найближчих родичів, які перебувають у жалобі. "Це для захисту сім'ї – ми поряд, якщо є потреба", – зазначила поліції Яна Ульбріхт.

У поліції не впевнені, скільки часу сім'я перебуватиме під цілодобовим наглядом. Ймовірно, це триватиме, доки не зловлять вбивцю Валерії.

Що відомо про справу 9-річної Валерії