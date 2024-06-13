Поліція наглядає за сім'єю: нові деталі справи про загибель 9-річної українки в Німеччині
Джерело:Bild
Поліція Німеччини у середу, 12 червня, підтвердила, що знайшла тіло загиблої 9-річної Валерії з України. Наразі поліцейські цілодобово чергують біля будинків, де живе мами та бабусі дівчинки.
Правоохоронці розглядають таку ймовірність, що вбивця може шукати контакту із сім'єю загиблої дитини. Вони ретельно слідкують, хто заходить у будинки, де живуть рідні Валерії.
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Поліція стежитиме за сім'єю, поки не знайде вбивцю
33-річна мама дівчинки та 60-річна бабуся проживають обоє проживають у Дебельні. Їхні домівки розташовані всього за кілька сотень метрів один від одного. Поліція почала стеження перед обома квартирами ще з вечора вівторка, 11 червня. Вона перевіряє та документує кожного, хто заходить та виходить із будинків. Там також стоїть швидка допомога.
"Страх сім'ї тепер змішався з горем. Страх перед убивцею, якого ще не спіймали", – пише Bild.
У німецькій прокуратурі зазначили, що розслідування наразі зосередили на найближчому оточенні сім'ї. Там вважають, що вбивця може шукати контакту з матір'ю або бабусею загиблої Валерії.
Поліцейські також додали, що постійну їхню присутність не варто розглядати як недовіру до найближчих родичів, які перебувають у жалобі. "Це для захисту сім'ї – ми поряд, якщо є потреба", – зазначила поліції Яна Ульбріхт.
У поліції не впевнені, скільки часу сім'я перебуватиме під цілодобовим наглядом. Ймовірно, це триватиме, доки не зловлять вбивцю Валерії.
Що відомо про справу 9-річної Валерії
- 9-річна дівчинка Валерія зникла у понеділок, 3 червня, по дорозі до школи в німецькому місті Дебельн. Поліція встановила, що дівчинка до школи не дійшла і навіть не сідала у шкільний автобус. Про зникнення дівчинки школа вчасно не повідомила, а мама спочатку шукала її самостійно. Уже згодом до пошуків залучили сотні поліціянтів, десятки волонтерів, гелікоптер, пошукових собак.
- Під час пошуків 11 червня поліція виявила невпізнане тіло у лісі за чотири кілометри від домівки дівчинки. А уже 12 червня експертиза встановила, що це зникла Валерія.
- Додамо, що тато Валерії – військовий ЗСУ. Він уже отримав відпустку з військової служби та збирає необхідні документи для виїзду за кордон. А у середу, 12 червня, він зняв відео, у якому звинуватив колишню дружину в тому, що вона мало часу виділяла дитині. Він розповів, що Валерія ходила до школи сама і без жодних засобів зв'язку. Чоловік просить допомогти повернути його обох доньок в Україну.