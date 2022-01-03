В Италии задержали украинского режиссера Лавренчука по требованию РФ: главные новости 3 января

По требованию России в Италии задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука. В Донецкой области нашли мертвым военного. Украинский журналист Роман Цымбалюк покинул Россию из-за угрозы безопасности. На Донбассе боевики ранили бойца ВСУ. Таковы были главные новости 3 января.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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В Италии задержали режиссера Лавренчука

Источник: 24 канал

3 января стало известно, что украинского режиссера Евгения Лавренчука 17 декабря взяли под стражу в Италии по требованию России. Эту информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины. Кстати, в Неаполе украинец был транзитом перед посадкой на Львов.

На время рассмотрения российского экстрадиционного запроса Лавренчук будет находиться под арестом. Причины его задержания неизвестны. Для выяснения этого украинские дипломаты сотрудничают с итальянскими правоохранителями.

Украинца посетил консул

При содействии генконсульства режиссеру предоставили адвоката. 31 декабря украинца посетил консул. Он рассказал, что условия содержания Лавренчука – приемлемые, а состояние его здоровья – удовлетворительное.

С 17 декабря 2021 года Лавренчук в СИЗО, где дольше всего может содержаться 60 дней. Его могут выпустить, если в России не дорисуют дело,

– подчеркнула экс-заместитель министра культуры Ирина Подоляк.

Она добавила, что адвокат рекомендует собрать письма поддержки от влиятельных в Украине лиц и организаций. Они необходимы для того, чтобы при рассмотрении дела об экстрадиции было очевидно, что Лавренчук нужен в Украине.

Вероятные причины задержания Лавренчука

На фейсбук-странице Free Eugene Lavrenchuk пользовательница Марианна Гвидичи-Палий заявила, что режиссера обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил в России 8 лет назад. Она отметила, детали дела не разглашают, а также неизвестно, почему украинца задержали именно сейчас.

Гвидичи-Палий отметила, что российские СМИ пытались сначала раскрутить скандал на тему "пропаганды гомосексуализма" и даже приписывали ему уголовные дела в Украине. Однако эти попытки потерпели неудачу.

Евгений Лавренчук – 39-летний украинский и польский режиссер. Он является соучредителем и художественным руководителем "Польского театра в Москве", "Школы актерского мастерства и режиссуры", а также главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. В 2014 году режиссер покинул Россию, назвав ее политику преступной.

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В Донецкой области нашли мертвого военного

Источник: Специализированная прокуратура объединенных сил

В Донецкой области нашли тело мертвого молодого военного. Известно, что 20-летний боец родился в Нововасильевке и служил по контракту. Воин был механиком-водителем медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей.

Служащий ВСУ мог совершить самоубийство

По предварительным данным, военный совершил самоубийство – выстрелил в голову из штатного оружия. Однако рассматривают и другие версии:

умышленное убийство;

доведение до самоубийства;

нарушение правил обращения с оружием.

Уголовное дело уже открыли. Правоохранители проводят следственные действия.

Журналист Цымбалюк уехал из России

Источник: Hromadske

В Москве вызвали на допрос украинского журналиста, который последний получил аккредитацию на постоянной основе от российского министерства иностранных дел, Романа Цымбалюка. В участок вместо медийщика пришел его адвокат, однако прокуроры так и не появились. Защитнику сообщили, что повестку якобы отозвали. Однако журналист считает, что ее могут выдать снова.

Я уехал из России, потому что считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Русская хунта, кажется, себя проявила,

– пояснил Цымбалюк.

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Сейчас журналист не знает точно – открыли против него уголовное дело или нет. Однако решил не рисковать и покинул территорию страны-агрессора. Кстати, он признался, что уже последние 2 месяца в России ему пророчили проблемы.

В чем хотят обвинить украинского журналиста

Ранее адвокат Николай Полозов говорил, что против Цымбалюка в России планируют открыть дело по статье об экстремизме. В то же время, российские СМИ писали о якобы административной статье о разжигании межнациональной розни. Кстати, наказание за ее нарушение предусматривает от 2 до 5 лет тюрьмы.

Что известно о Романе Цымбалюке Журналист более 10 лет работал в Москве для украинских изданий. Он известен своими острыми вопросами президенту России Владимиру Путину. В 2017 году Цымбалюка и оператора Никиту Бородина задержали в России после записи интервью с аспирантом Московского государственного университета, который вывесил флаг Украины. Через несколько часов медийщиков отпустили. На 24 канале Роман Цымбалюк ведет видеоблог "Зради і перемоги".

На Донбассе ранили украинского воина

Источник: штаб ООС

Российские наемники цинично обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за этого один наш защитник получил ранение. Пострадавшего забрали в госпиталь. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Как прошли сутки на Востоке Украины

Оккупанты трижды нарушили договоренности о режиме тишины:

в направлении Светлодарска били из автоматических и противотанковых гранатометов;

в сторону Лебединского – из стрелкового оружия;

неподалеку от Шумов – из автоматических станковых гранатометов.

Обратите внимание! В конце 2021 года в Трехсторонней контактной группе договорились о возобновлении режима тишины на Донбассе. Однако пророссийские боевики лишь один день придерживались этого и дальше начали обстреливать позиции ВСУ.

Перед самым Новым годом оккупанты убили украинского защитника Станислава Богуславского, а в первый день 2022 года – 4 раза нарушили договоренности.