Устанавливать рекорд не планировали

Баннер с украинским политическим деятелем установили по случаю его 113-летия со дня рождения. Глава областного совета Михаил Головко подчеркнул, что чиновники не планировали бить рекорды.

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Рекорд зафиксировали за размещение на фасаде административного здания крупнейшего баннера с изображением Степана Бандеры

Тернопольщина – это бандеровский край! Здесь дольше всего продолжались бои Украинской повстанческой армии! Здесь живут патриоты, которые всегда с оружием в руках шли защищать святую украинскую землю,

– подчеркнул председатель облсовета.

Он добавил, что баннер с изображением Бандеры станет упоминанием о том, что украинский народ не сломить.



В Тернопольской области отметили день рождения Степана Бандеры / Фото Михаила Головко

Что известно о баннере с изображением Бандеры

Высота плаката составляет 20 метров, а ширина – 11 метров. Устанавливали его 1 января 5 человек. Возле облсовета стояли люди в одежде времен Бандеры. Они объяснили, что баннер – ответ на провокации возле памятника главы ОУН.

Заметим, что памятник Бандере расположен возле здания облсовета. В течение декабря 2021 года его дважды оскверняли. После этого монумент был взят под круглосуточную охрану.

В день рождения Бандеры, 1 января, возле памятника прошли праздничные мероприятия. К монументу возложили цветы, а после этого состоялось шествие молодежных организаций от центрального стадиона имени Романа Шухевича.

Праздничные мероприятия по случаю годовщины со дня рождения Бандеры в Тернополе / Фото Михаила Головко

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Полный текст публикации Михаила Головко:

1 января 2022 года мы установили рекорд Украины!

По случаю 113-летия со Дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры в городе Тернополе зафиксирован новый рекорд — размещение на фасаде административного здания крупнейшего баннера с изображением Степана Бандеры. Размер баннера – 20 на 11 метров. Дипломом Книги рекордов Украины награжден Тернопольский областной совет!

Мы не ставили своей целью установить рекорд, но, обращаясь ко всем присутствующим, я подчеркнул, что Тернопольщина — это бандеровский край! Здесь дольше всего продолжались бои Украинской повстанческой армии! Здесь живут патриоты, которые всегда с оружием в руках уходили защищать святую украинскую Землю!

А баннер с изображением Степана Бандеры да напоминает всем, что наш украинский народ не сломить!