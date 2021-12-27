Праздничные мероприятия начнутся в 14.00 в день рождения деятеля – 1 января. В первую очередь возложат цветы к памятнику Бандере.
Кстати После двух осквернений: в Тернополе памятник Бандере взяли под круглосуточную охрану
В 16:00 состоится шествие молодежных организаций от центрального стадиона имени Романа Шухевича.
Баннер с Бандерой на здании ОГА
На здании областного совета разместили огромный баннер с изображением Бандеры. Его высота – 20 метров, ширина – 11 метров. Чтобы разместить баннер, привлекли 5 человек.
Возле облсовета стоят люди, одетые в историческую одежду. Они приглашают людей принять участие в мероприятиях 1 января. Говорят, что размещение баннера – ответ на провокации, которые были возле памятника Бандере.
Памятник Бандере взяли под охрану
Следует отметить, что памятник руководителю ОУН расположен возле здания облсовета. В течение декабря 2021 его дважды оскверняли. После этого политики решили взять монумент под круглосуточную охрану. Этим займутся правоохранители и бойцы батальона "Тернополь".