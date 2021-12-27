Праздничные мероприятия начнутся в 14.00 в день рождения деятеля – 1 января. В первую очередь возложат цветы к памятнику Бандере.

Кстати После двух осквернений: в Тернополе памятник Бандере взяли под круглосуточную охрану

В 16:00 состоится шествие молодежных организаций от центрального стадиона имени Романа Шухевича.

Баннер с Бандерой на здании ОГА

На здании областного совета разместили огромный баннер с изображением Бандеры. Его высота – 20 метров, ширина – 11 метров. Чтобы разместить баннер, привлекли 5 человек.

Возле облсовета стоят люди, одетые в историческую одежду. Они приглашают людей принять участие в мероприятиях 1 января. Говорят, что размещение баннера – ответ на провокации, которые были возле памятника Бандере.

Памятник Бандере взяли под охрану

Следует отметить, что памятник руководителю ОУН расположен возле здания облсовета. В течение декабря 2021 его дважды оскверняли. После этого политики решили взять монумент под круглосуточную охрану. Этим займутся правоохранители и бойцы батальона "Тернополь".

Обратите внимание! В Тернополе 14 декабря неизвестный повредил монумент. Мужчина залил постамент красной краской. 21 декабря неизвестный бросил в постамент яйцом, но его до сих пор не нашли.