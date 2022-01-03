Встановлювати рекорд не планували

Банер з українським політичним діячем встановили з нагоди 113-ої річниці від дня його народження. Голова обласної ради Михайло Головко наголосив, що чиновники не планували бити рекорди.

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Рекорд зафіксували за розміщення на фасаді адміністративної будівлі найбільшого банера з зображенням Степана Бандери

Тернопільщина – це бандерівський край! Тут найдовше тривали бої Української повстанської армії! Тут живуть патріоти, які завжди зі зброєю в руках йшли захищати святу українську землю,

– наголосив голова облради.

Він додав, що банер із зображенням Бандери стане нагадуванням про те, що український народ не зламати.



На Тернопільщині відзначили день народження Степана Бандери / Фото Михайла Головка

Що відомо про банер із зображенням Бандери

Висота плакату становить 20 метрів, а ширина – 11 метрів. Встановлювали його 1 січня 5 осіб. Біля облради стояли люди в одязі часів Бандери. Вони пояснили, що банер є відповіддю на провокації біля пам'ятника провідника ОУН.

Зауважимо, пам'ятник Бандері розташований біля будівлі облради. Протягом грудня 2021 року його двічі оскверняли. Після цього монумент взяли під цілодобову охорону.

У день народження Бандери, 1 січня, біля пам'ятника відбулися святкові заходи. До монумента поклали квіти, а після того відбулася хода молодіжних організацій від центрального стадіону імені Романа Шухевича.



Святкові заходи з нагоди річниці від дня народження Бандери у Тернополі / Фото Михайла Головка

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Повний текст публікації Михайла Головка:

1 січня 2022-го року ми встановили рекорд України!

З нагоди 113-ої річниці від Дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери в місті Тернополі зафіксовано новий рекорд — розміщення на фасаді адміністративної будівлі найбільшого банера з зображенням Степана Бандери. Розмір банера — 20 на 11 метрів. Дипломом Книги рекордів України нагороджено Тернопільську обласну раду!

Ми не ставили собі за мету встановити рекорд, але, звертаючись до всіх присутніх я наголосив, що Тернопільщина — це бандерівський край! Тут найдовше тривали бої Української повстанської армії! Тут живуть патріоти, які завжди зі зброєю в руках йшли захищати святу українську Землю!

А банер із зображенням Степана Бандери нехай нагадує усім, що наш український народ не зламати!