Встановлювати рекорд не планували

Банер з українським політичним діячем встановили з нагоди 113-ої річниці від дня його народження. Голова обласної ради Михайло Головко наголосив, що чиновники не планували бити рекорди.

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Рекорд зафіксували за розміщення на фасаді адміністративної будівлі найбільшого банера з зображенням Степана Бандери

Тернопільщина – це бандерівський край! Тут найдовше тривали бої Української повстанської армії! Тут живуть патріоти, які завжди зі зброєю в руках йшли захищати святу українську землю,
– наголосив голова облради.

Він додав, що банер із зображенням Бандери стане нагадуванням про те, що український народ не зламати.

На Тернопільщині відзначили день народження Степана Бандери
На Тернопільщині відзначили день народження Степана Бандери / Фото Михайла Головка

Що відомо про банер із зображенням Бандери

Висота плакату становить 20 метрів, а ширина – 11 метрів. Встановлювали його 1 січня 5 осіб. Біля облради стояли люди в одязі часів Бандери. Вони пояснили, що банер є відповіддю на провокації біля пам'ятника провідника ОУН.

Зауважимо, пам'ятник Бандері розташований біля будівлі облради. Протягом грудня 2021 року його двічі оскверняли. Після цього монумент взяли під цілодобову охорону.

У день народження Бандери, 1 січня, біля пам'ятника відбулися святкові заходи. До монумента поклали квіти, а після того відбулася хода молодіжних організацій від центрального стадіону імені Романа Шухевича.

Святкові заходи з нагоди річниці від дня народження Бандери у Тернополі
Святкові заходи з нагоди річниці від дня народження Бандери у Тернополі / Фото Михайла Головка

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Повний текст публікації Михайла Головка:

1 січня 2022-го року ми встановили рекорд України!

З нагоди 113-ої річниці від Дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери в місті Тернополі зафіксовано новий рекорд — розміщення на фасаді адміністративної будівлі найбільшого банера з зображенням Степана Бандери. Розмір банера — 20 на 11 метрів. Дипломом Книги рекордів України нагороджено Тернопільську обласну раду!

Ми не ставили собі за мету встановити рекорд, але, звертаючись до всіх присутніх я наголосив, що Тернопільщина — це бандерівський край! Тут найдовше тривали бої Української повстанської армії! Тут живуть патріоти, які завжди зі зброєю в руках йшли захищати святу українську Землю!

А банер із зображенням Степана Бандери нехай нагадує усім, що наш український народ не зламати!