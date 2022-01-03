Украинца задержали в декабре 2021 года. Эту информацию 24 каналу подтвердил представитель МИД Олег Николенко.

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Украинский режиссер был задержан в Италии: МИД контролирует ситуацию

Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому гражданину Евгению Лавренчуку, который 17 декабря был задержан в Италии по запросу Российской Федерации,

– сообщил спикер МИД.

В министерстве также рассказали, что суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на время рассмотрения российского экстрадиционного запроса.

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что:

при содействии генконсульства Евгению Лавренчуку предоставили адвоката;

консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями, чтобы выяснить все причины задержания режиссера и защитить его законные интересы.

Олег Николенко также сообщил, что 31 декабря 2021 года гражданина Украины посетил консул. Условия его содержания – приемлемые, состояние здоровья – удовлетворительное.

Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле,

– заверил спикер МИД.