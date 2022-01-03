Українця затримали у грудні 2021 року. Цю інформацію 24 каналу підтвердив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Українського режисера затримали у Італії: МЗС контролює ситуацію

Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації,

– повідомив речник МЗС.

У міністерстві також розповіли, що суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час розгляду російського екстрадиційного запиту.

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що:

за сприяння генконсульства Євгену Лавренчуку надали адвоката;

наразі консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями, щоб з'ясувати усі причини затримання режисера та захистити його законні інтереси.

Олег Ніколенко також повідомив, що 31 грудня 2021 року громадянина України відвідав консул. Умови його утримання – прийнятні, стан здоров'я – задовільний.

Консули підтримують зв'язок із адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними і тримають справу на особливому контролі,

– запевнив речник МЗС.