Українця затримали у грудні 2021 року. Цю інформацію 24 каналу підтвердив речник МЗС Олег Ніколенко.
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Українського режисера затримали у Італії: МЗС контролює ситуацію
Генеральне консульство України в Неаполі надає консульську допомогу українському громадянину Євгену Лавренчуку, якого 17 грудня було затримано в Італії на запит Російської Федерації,
– повідомив речник МЗС.
У міністерстві також розповіли, що суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час розгляду російського екстрадиційного запиту.
У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що:
- за сприяння генконсульства Євгену Лавренчуку надали адвоката;
- наразі консули та адвокат взаємодіють з італійськими правоохоронцями, щоб з'ясувати усі причини затримання режисера та захистити його законні інтереси.
Олег Ніколенко також повідомив, що 31 грудня 2021 року громадянина України відвідав консул. Умови його утримання – прийнятні, стан здоров'я – задовільний.
Консули підтримують зв'язок із адміністрацією пенітенціарного закладу та рідними і тримають справу на особливому контролі,
– запевнив речник МЗС.