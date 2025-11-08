Горишние Плавни обесточены: Россия ударила по нескольким объектам энергетики

Россияне ударили по энергетической инфраструктуре на Полтавщине. Город Горишние Плавни переходит в режим чрезвычайной ситуации.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городской совет.

Что известно об ударе по энергетической инфраструктуре на Полтавщине?

Утром 8 ноября Горишнеплавновский городской совет сообщил, что вражеские силы Кремля нанесли удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры в регионе.

Город обесточен. Город переходит в режим чрезвычайной ситуации,

– информировали там.

В городском совете добавили, что коммунальные службы уже проводят подготовительные работы для восстановления: поставки воды, водоотведения и тепловой энергии.

Вследствие вражеской атаки произошло значительное повреждение объектов энергетической инфраструктуры. Указывается, что пока быстрое восстановление электроснабжения не ожидается.

