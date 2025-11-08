Укр Рус
24 Канал Новости Украины Горишние Плавни обесточены: Россия ударила по нескольким объектам энергетики
8 ноября, 08:01
2

Горишние Плавни обесточены: Россия ударила по нескольким объектам энергетики

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Город Горишние Плавни на Полтавщине из-за атаки России переходит в режим чрезвычайной ситуации.
  • Враг нанес удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры.

Россияне ударили по энергетической инфраструктуре на Полтавщине. Город Горишние Плавни переходит в режим чрезвычайной ситуации.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городской совет.

Что известно об ударе по энергетической инфраструктуре на Полтавщине?

Утром 8 ноября Горишнеплавновский городской совет сообщил, что вражеские силы Кремля нанесли удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры в регионе.

Город обесточен. Город переходит в режим чрезвычайной ситуации,
– информировали там.

В городском совете добавили, что коммунальные службы уже проводят подготовительные работы для восстановления: поставки воды, водоотведения и тепловой энергии.

Вследствие вражеской атаки произошло значительное повреждение объектов энергетической инфраструктуры. Указывается, что пока быстрое восстановление электроснабжения не ожидается.

Взрывы в Кременчуге: кратко

  • Утром 8 ноября в Воздушных силах сообщали о группе ракет на Полтавщине курсом на Кременчуг.

  • Так, около половины 7 часов утра враг начал террор региона ракетами.

  • Уже вскоре там раздались взрывы. После чего через несколько минут там прогремели повторные взрывы.