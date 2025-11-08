Укр Рус
Горішні Плавні знеструмлено: Росія вдарила по кількох об'єктах енергетики
8 листопада, 08:01
2

Горішні Плавні знеструмлено: Росія вдарила по кількох об'єктах енергетики

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Місто Горішні Плавні на Полтавщині через атаку Росії переходить у режим надзвичайної ситуації.
  • Ворог завдав ударів по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури.

Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині. Місто Горішні Плавні переходить у режим надзвичайної ситуації.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міську раду.

Що відомо про удар по енергетичній інфраструктурі на Полтавщині?

Зранку 8 листопада Горішньоплавнівська міська рада повідомила, що ворожі сили Кремля завдали ударів по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури в регіоні. 

Місто знеструмлено. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації, 
– інформували там.

В міській раді додали, що комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення: постачання води, водовідведення та теплової енергії.

Внаслідок ворожої атаки сталося значне пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Вказується, що наразі швидке відновлення електропостачання не очікується.

Вибухи в Кременчуці: коротко

  • Зранку 8 листопада в Повітряних силах повідомляли про групу ракет на Полтавщині курсом на Кременчук.

  • Так, близько о пів на 7 годину ранку ворог почав терор регіону ракетами.

  • Вже невдовзі там пролунали вибухи. Після чого через декілька хвилин там прогриміли повторні вибухи.