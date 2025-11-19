Уже даже не смешно, – Буданов ответил, готовится ли уходить в отставку

В украинском медиапространстве уже неоднократно обсуждали отставку Кирилла Буданова с должности. Все это было на фоне большого вторжения России в Украину в 2022 году.

Однако такие слухи уже выходят за рамки серьезных тем. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, отметив, что он перестал обращать внимание на такие сообщения.

Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР

Готовится ли Буданов уходить в отставку?

Глава ГУР Минобороны отметил, что за время полномасштабного вторжения уже не раз в СМИ ходили слухи о его отставке.

"Уже даже не смешно. Просто я уже не обращаю на это внимания. Я на своем месте, я делаю свою работу. Буду делать столько, сколько будет нужно", – подчеркнул он.

Заметьте! Кирилл Буданов начал занимать должность начальника ГУР с 5 августа 2020 года. До этого он был в спецназе Главного управления разведки, в частности выполнял секретные спецзадания. Также Буданов был заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины.

Интервью с главой ГУР Кириллом Будановым: смотрите видео

Что говорили об отставке Буданова?