Однако такие слухи уже выходят за рамки серьезных тем. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, отметив, что он перестал обращать внимание на такие сообщения.
Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР
Готовится ли Буданов уходить в отставку?
Глава ГУР Минобороны отметил, что за время полномасштабного вторжения уже не раз в СМИ ходили слухи о его отставке.
"Уже даже не смешно. Просто я уже не обращаю на это внимания. Я на своем месте, я делаю свою работу. Буду делать столько, сколько будет нужно", – подчеркнул он.
Заметьте! Кирилл Буданов начал занимать должность начальника ГУР с 5 августа 2020 года. До этого он был в спецназе Главного управления разведки, в частности выполнял секретные спецзадания. Также Буданов был заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины.
Интервью с главой ГУР Кириллом Будановым: смотрите видео
Что говорили об отставке Буданова?
- Глава ГУР Минобороны опроверг слухи о своем увольнении и в 2024 году. По его словам, такие вбросы имеют целью дестабилизировать страну и правительственную команду.
- В апреле того же года были слухи о том, что Буданову предлагали должность министра обороны. Тогда он признал, что у власти были мысли о его новом назначении, но этого не произошло.
- Ранее глава ГУР отказался комментировать слухи о том, что его могут назначить главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Тогда он сказал, что нет ни с кем конфликтов.