Однак такі чутки вже виходять за рамки серйозних тем. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, зазначивши, що він перестав зважати на такі повідомлення.
Повне інтерв'ю "Це найкривавіша війна"․ Ексклюзивне інтерв'ю з Кирилом Будановим – очільником ГУР
Чи готується Буданов іти у відставку?
Очільник ГУР Міноборони зауважив, що за час повномасштабного вторгнення вже не раз у ЗМІ ходили чутки про його відставку.
"Вже навіть не смішно. Просто я вже не звертаю на це уваги. Я на своєму місці, я роблю свою роботу. Буду робити стільки, скільки буде потрібно", – наголосив він.
Зауважте! Кирило Буданов почав обіймати посаду начальника ГУР з 5 серпня 2020 року. До цього він був у спецназі Головного управління розвідки, зокрема виконував секретні спецзавдання. Також Буданов був заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України.
Інтерв'ю з очільником ГУР Кирилом Будановим: дивіться відео
Що говорили про відставку Буданова?
Очільник ГУР Міноборони спростував чутки про своє звільнення і у 2024 році. За його словами, такі вкиди мають за мету дестабілізувати країну й урядову команду.
У квітні того ж року були чутки про те, що Буданову пропонували посаду міністра оборони. Тоді він визнав, що у влади були думки щодо його нового призначення, але цього не сталось.
Раніше очільник ГУР відмовився коментувати чутки про те, що його можуть призначити головнокомандувачем ЗСУ замість Валерія Залужного. Тоді він сказав, що немає ні з ким конфліктів.