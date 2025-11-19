Однак такі чутки вже виходять за рамки серйозних тем. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, зазначивши, що він перестав зважати на такі повідомлення.

Повне інтерв'ю "Це найкривавіша війна"․ Ексклюзивне інтерв'ю з Кирилом Будановим – очільником ГУР

Чи готується Буданов іти у відставку?

Очільник ГУР Міноборони зауважив, що за час повномасштабного вторгнення вже не раз у ЗМІ ходили чутки про його відставку.

"Вже навіть не смішно. Просто я вже не звертаю на це уваги. Я на своєму місці, я роблю свою роботу. Буду робити стільки, скільки буде потрібно", – наголосив він.

Зауважте! Кирило Буданов почав обіймати посаду начальника ГУР з 5 серпня 2020 року. До цього він був у спецназі Головного управління розвідки, зокрема виконував секретні спецзавдання. Також Буданов був заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України.

Інтерв'ю з очільником ГУР Кирилом Будановим: дивіться відео

Що говорили про відставку Буданова?