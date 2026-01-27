Киев скоро вернется к графикам отключений, но они будут жесткими, – КМВА
- Киев планирует вернуться к графикам почасовых отключений электроэнергии, но они будут жесткими.
- Восстановление графиков зависит от погодных условий и возможных атак на системы жизнеобеспечения города.
В Киеве до сих пор сложная ситуация со светом, действуют аварийные отключения. Впрочем, прогнозируется, что городу скоро удастся вернуться к графикам почасовых отключений.
Об этом рассказала пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона 27 января.
Какими будут ограничения в Киеве?
После возвращения Киева к графикам отключения, ограничения будут оставаться достаточно жесткими.
По восстановлению плановых графиков электроэнергии, мы в ближайшее время к ним вернемся, однако они будут достаточно жесткими,
– сказала пресс-секретарь КГГА.
Восстановление стабилизационных графиков должно быть со дня на день. Это зависит от погодных условий, которые мешают работе энергетиков.
Поэтому пока никаких конкретных дат нет.
Кроме того, как отметила Поп, россияне могут снова атаковать системы жизнеобеспечения столицы, из-за чего может возрасти объем работы всех привлеченных аварийных бригад.
Что происходит со светом в столице?
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал 24 Каналу, что с 9 января Украина проходила по грани техногенной катастрофы. В Киеве – едва ли не самая сложная ситуация, но гуманитарной катастрофы пока нет.
26 января президент Зеленский сообщил, что в Киеве более 1200 многоквартирных домов до сих пор без отопления.
А руководитель Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев посоветовал украинцам готовиться к жизни в "стране генераторов" на 3 – 5 лет из-за дефицита электроэнергии. А восстановление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве может занять более месяца, но до марта они не смогут работать на полную мощность.