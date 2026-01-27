Об этом рассказала пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона 27 января.

Какими будут ограничения в Киеве?

После возвращения Киева к графикам отключения, ограничения будут оставаться достаточно жесткими.

По восстановлению плановых графиков электроэнергии, мы в ближайшее время к ним вернемся, однако они будут достаточно жесткими,

– сказала пресс-секретарь КГГА.

Восстановление стабилизационных графиков должно быть со дня на день. Это зависит от погодных условий, которые мешают работе энергетиков.

Поэтому пока никаких конкретных дат нет.

Кроме того, как отметила Поп, россияне могут снова атаковать системы жизнеобеспечения столицы, из-за чего может возрасти объем работы всех привлеченных аварийных бригад.

Что происходит со светом в столице?