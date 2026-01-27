Про це розповіла речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону 27 січня.
Дивіться також Працюємо на лівому березі Києва: ветеран війни розповів про теплопункти від Третього армійського
Якими будуть обмеження у Києві?
Після повернення Києва до графіків відключення, обмеження залишатимуться досить жорсткими.
Щодо відновлення планових графіків електроенергії, ми найближчим часом до них повернемося, однак вони будуть досить жорсткими,
– сказала речниця КМВА.
Відновлення стабілізаційних графіків мало б бути з дня на день. Це залежить від погодних умов, які заважають роботі енергетиків.
Тому наразі жодних конкретних дат немає.
Окрім того, як зазначила Поп, росіяни можуть знову атакувати системи життєзабезпечення столиці, через що може зрости обсяг роботи всіх залучених аварійних бригад.
Що відбувається зі світлом у столиці?
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів 24 Каналу, що від 9 січня Україна проходила по межі техногенної катастрофи. У Києві – чи не найскладніша ситуація, але гуманітарної катастрофи наразі немає.
26 січня президент Зеленський повідомив, що у Києві понад 1200 багатоквартирних будинків досі без опалення.
А керівник Ради української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв порадив українцям готуватися до життя в "країні генераторів" на 3 – 5 років через дефіцит електроенергії. А відновлення ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 у Києві може зайняти понад місяць, але до березня вони не зможуть працювати на повну потужність.