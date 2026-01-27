Про це розповіла речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону 27 січня.

Якими будуть обмеження у Києві?

Після повернення Києва до графіків відключення, обмеження залишатимуться досить жорсткими.

Щодо відновлення планових графіків електроенергії, ми найближчим часом до них повернемося, однак вони будуть досить жорсткими,

– сказала речниця КМВА.

Відновлення стабілізаційних графіків мало б бути з дня на день. Це залежить від погодних умов, які заважають роботі енергетиків.

Тому наразі жодних конкретних дат немає.

Окрім того, як зазначила Поп, росіяни можуть знову атакувати системи життєзабезпечення столиці, через що може зрости обсяг роботи всіх залучених аварійних бригад.

Що відбувається зі світлом у столиці?