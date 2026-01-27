Ветеран Третього армійського корпусу Антон Федоров "Кривий" в ефірі 24 Каналу розповів, як виникла ця ініціатива. Він пояснив, як команда обирає локації та чому теплопункти роблять саме мобільними.

Дивіться також Реінтеграція ветеранів, підтримка молоді: програми Метінвесту визнали одними з найкращих у світі

Як ветерани Третього армійського корпусу запустили теплопункти в Києві?

Перші мобільні теплопункти Третього армійського корпусу запрацювали на лівому березі Києва. Один розгорнули на вулиці Михайла Драгоманова, інший поблизу парку Партизанської слави на розі вулиць Павла Петриченка і Надії Світличної. У цих пунктах можна зігрітися, зарядити телефони, випити гарячі напої та поїсти гарячої їжі.

У мене вдома не було ні світла, ні води, ні опалення. І ми вирішили зробити перший пункт біля мого дому,

– розповів ветеран.

Він пояснив, що ініціатива народилася всередині ветеранської спільноти. Команда почала з простого: знайшли фудтрак і генератор, організували гарячу їжу, а далі вже масштабували ідею на інші локації. За його словами, ключовим було швидко дати людям базову підтримку там, де це найбільш потрібно під час відключень.

Ми знайшли фудтрак, знайшли генератор, наварили гарячих страв. І так перший наш пункт почав працювати,

– додав Федоров.

Теплопункти працюють у мобільному форматі, щоб не бути прив'язаними до одного місця. Команда їздить по різних районах лівого берега і виїжджає туди, звідки надходять запити або де видно найбільшу потребу. Саме гнучкість, за його словами, дозволяє швидко підсилювати людей у найскладніші дні.

Теплопункти допомагають цивільним і змінюють ставлення до військових

Ветеран розповів, що для багатьох людей перша реакція це здивування, бо допомога в теплопунктах безкоштовна. Далі, за його словами, атмосфера швидко змінюється: люди підходять поговорити, дякують, обіймаються і питають, коли команда приїде знову. Особливо це відчувають ті, хто довго сидів без світла і тепла та просто потребував людської підтримки.

Вони здивовані, як це так безкоштовно, що це роблять. А потім уже підходять, обіймаються, дякують і питають, коли ми ще приїдемо,

– зауважив ветеран.

Він пояснив, що такі зустрічі працюють і як місток між військовими та цивільними. Частина людей, за його словами, досі уявляє військових як закритих і відсторонених, ніби вони можуть лише воювати і не здатні нормально жити в цивільному середовищі. Спілкування у теплопунктах змінює цей образ, бо люди бачать поруч звичайних чоловіків, які допомагають, жартують, підхоплюють важке і говорять без пафосу.

Люди думають, що військові з ПТСРом, вони тільки можуть воювати і не можуть жити у соціумі. А коли починаємо спілкуватися, то вони дивляться на нас по іншому,

– пояснив Федоров.

За його словами, у ці моменти добре видно, як тримається країна. Допомога рухається в обидва боки: раніше тил підтримував фронт, а тепер ветерани підставляють плече тим, хто переживає важкі дні вдома.

Куди теплопункти приїдуть далі і як українцям триматися під час ударів по енергетиці

Ветеран розповів, що ініціативу підтримують не лише цивільні, а й багато військових. Часто люди підходять на місці й пропонують допомогу або просять передати все на армію, але команда пояснює, що цього разу ветерани працюють саме для тилу. За його словами, теплопункти стали відповіддю на складний період для міст і сіл, коли удари Росії по енергетиці б'ють по щоденному життю.

Раніше люди допомагали фронту, військовим. Зараз ми так само допомагаємо людям, які знаходяться в тилу, громадянам України, Києву,

– наголосив Федоров.

Він додав, що в такі моменти суспільству важливо не опускати рук і не підживлювати зневіру, бо саме на це, на його думку, розраховує ворог. Він звернув увагу, що українці вже навчилися самоорганізовуватися: збираються у дворах і парках, підтримують одне одного і тримаються разом, навіть коли умови складні.

Не треба робити зраду, бо ворог на це тільки розраховує. Треба збиратися і триматися,

– сказав ветеран.

Найближчим часом теплопункт, за його словами, знову змінить локацію. Команда планує виїзд туди, де є домівки для внутрішньо переміщених людей, і запрошує всіх, хто буде поруч, приєднатися, щоб зігрітися, поїсти і просто поспілкуватися.

Що відомо про наслідки російських атак по Києву та Україні?