"90% людей на фронте хотят вернуться": гражданин Боснии и Герцеговины попал в плен
- Селвер Хрустич, первый гражданин Боснии и Герцеговины в украинском плену, добровольно вступил в российскую армию из-за проблем с законом на родине.
- Он рассказал, что реальность службы в российской армии отличается от ожиданий: 90% людей хотят вернуться, из-за отсутствия тактики и халатности командования.
Селвер Хрустич стал первым гражданином Боснии и Герцеговины, который оказался в украинском плену. Его история демонстрирует, с чем сталкиваются иностранцы, которые ищут решения личных проблем через службу в российской армии.
Об этом говорится в заметке проекта "Хочу жить".
Что на самом деле происходит в российской армии?
35-летний босниец добровольно вступил в ряды российской армии в сентябре 2025 года.
По его словам, главной мотивацией были проблемы с законом на родине. После отказа в предоставлении убежища в Германии Хрустич надеялся, что участие в войне против Украины поможет ему получить поддержку от российских властей, однако этого не произошло.
Реальность службы в российской армии резко отличалась от его ожиданий.
Вначале всем кажется, что все хорошо и несложно. Но после отправки на фронт, ситуация быстро меняется. Девяносто процентов людей хотят вернуться,
– объяснил Хрустич.
По его словам, у россиян нет никакой тактики, кроме "забрасывания трупами": командование не осуществляет никаких попыток сохранить личный состав, а наемников не воспринимают как полноценных военных.
Они всегда отправляют нас по тому же маршруту, где дроны убивают нас в том же месте. И так продолжалось три месяца, знаете ли. И они даже не думают изменить план,
– подытожил пленный.
Недавно состоялся обмен пленными
5 февраля состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной в 2026 году. В Украину вернулись 150 военных и семеро гражданских.
Между тем в Россию поехали 157 заключенных и кадыровцев. По словам проекта "Хочу жить", министерство обороны России традиционно возвращает только отдельные категории военнопленных.
Самой бесправной категорией российских солдат являются заключенные, подписавшие контракт из мест лишения свободы. Если мобилизованных после плена еще могут отпустить на неделю домой, то заключенных в часть возвращают немедленно, чтобы они до конца отработали свой контракт.