Укр Рус
24 Канал Новости Украины "90% людей на фронте хотят вернуться": гражданин Боснии и Герцеговины попал в плен
10 февраля, 01:28
3

"90% людей на фронте хотят вернуться": гражданин Боснии и Герцеговины попал в плен

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Селвер Хрустич, первый гражданин Боснии и Герцеговины в украинском плену, добровольно вступил в российскую армию из-за проблем с законом на родине.
  • Он рассказал, что реальность службы в российской армии отличается от ожиданий: 90% людей хотят вернуться, из-за отсутствия тактики и халатности командования.

Селвер Хрустич стал первым гражданином Боснии и Герцеговины, который оказался в украинском плену. Его история демонстрирует, с чем сталкиваются иностранцы, которые ищут решения личных проблем через службу в российской армии.

Об этом говорится в заметке проекта "Хочу жить".

Читайте также Чеченцы в плен сдаются: Кадыров сообщил об освобождении 20 бойцов "Ахмата"

Что на самом деле происходит в российской армии?

35-летний босниец добровольно вступил в ряды российской армии в сентябре 2025 года.

По его словам, главной мотивацией были проблемы с законом на родине. После отказа в предоставлении убежища в Германии Хрустич надеялся, что участие в войне против Украины поможет ему получить поддержку от российских властей, однако этого не произошло.

Реальность службы в российской армии резко отличалась от его ожиданий.

Вначале всем кажется, что все хорошо и несложно. Но после отправки на фронт, ситуация быстро меняется. Девяносто процентов людей хотят вернуться, 
– объяснил Хрустич.

По его словам, у россиян нет никакой тактики, кроме "забрасывания трупами": командование не осуществляет никаких попыток сохранить личный состав, а наемников не воспринимают как полноценных военных.

Они всегда отправляют нас по тому же маршруту, где дроны убивают нас в том же месте. И так продолжалось три месяца, знаете ли. И они даже не думают изменить план, 
– подытожил пленный.

Недавно состоялся обмен пленными

  • 5 февраля состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной в 2026 году. В Украину вернулись 150 военных и семеро гражданских.
     

  • Между тем в Россию поехали 157 заключенных и кадыровцев. По словам проекта "Хочу жить", министерство обороны России традиционно возвращает только отдельные категории военнопленных. 
     

  • Самой бесправной категорией российских солдат являются заключенные, подписавшие контракт из мест лишения свободы. Если мобилизованных после плена еще могут отпустить на неделю домой, то заключенных в часть возвращают немедленно, чтобы они до конца отработали свой контракт.