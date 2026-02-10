"90% людей на фронті хочуть повернутися": громадянин Боснії та Герцеговини потрапив у полон

Селвер Хрустіч став першим громадянином Боснії і Герцеговини, який опинився в українському полоні. Його історія демонструє, з чим стикаються іноземці, які шукають вирішення особистих проблем через службу в російській армії.

Про це йдеться в дописі проєкту "Хочу жити".

Що насправді відбувається в російській армії?

35-річний боснієць добровільно вступив до лав російської армії у вересні 2025 року.

За його словами, головною мотивацією були проблеми із законом на батьківщині. Після відмови в наданні притулку в Німеччині Хрустіч сподівався, що участь у війні проти України допоможе йому отримати підтримку від російської влади, однак цього не сталося.

Реальність служби в російській армії різко відрізнялася від його очікувань.

Вначале всем кажется, что все хорошо и несложно. Но после отправки на фронт, ситуация быстро меняется. Девяносто процентов людей хотят вернуться,

– пояснив Хрустіч.

За його словами, у росіян немає жодної тактики, окрім "закидання трупами": командування не здійснює жодних спроб зберегти особовий склад, а найманців не сприймають як повноцінних військових.

Вони завжди відправляють нас по тому самому маршруту, де дрони вбивають нас в тому самому місці. І так тривало три місяці, чи знаєте. І вони навіть не думають змінити план,

– підсумував полонений.

Нещодавно відбувся обмін полоненими