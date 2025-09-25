5 Божья заповедь звучит "Не убий". Однако важно трактовать, что такое убийство и что такое уничтожение врага. Это две разные вещи.

Эти понятия важно разделять, потому что уничтожение врага – это не убийство. Это в интервью 24 Каналу объяснил военный капеллан Евгений Копайгородский.

"Важно трактовать, что такое убийство и что такое уничтожение врага. Это две разные вещи. На войне есть убийство, когда ты убьешь пленного без оружия, это международное гуманитарное право. Однако уничтожение врага – это не убийство. Это защита тех, кто стоит за твоими плечами", – подчеркнул он.

Отец вспомнил цитату руководителя УПА Романа Шухевича: "Мы воюем не потому, что мы ненавидим тех, кто перед нами, а потому, что мы любим тех, кто за нашими плечами... Я вынужден это делать, ведь враг убьет их".

Врага уничтожают не из-за мести

Известно, что церковь запрещает месть. Евгений Копайгородский отметил, что такие вещи разрушают носителя изнутри. Когда есть это ощущение, трудно критически мыслить. Однако он всегда акцентирует, что мы делаем это из-за любви ко всем тем, кто за нашими плечами.

Надо помнить, что мы стали на защиту и должны делать все возможное, чтобы защитить. Мы уничтожаем не из-за мести, а из-за любви к родным и своей стране. Конечно, что все это воспринимают по-разному. Поэтому я не убеждаю, а акцентирую на любви,

– подчеркнул капеллан.

Он добавил, прощать важно в том случае, когда у тебя просят прощения.

