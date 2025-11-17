Возмущался, но в НАБУ "присадили": на "пленках Миндича" фигурирует нардеп от бывшей ОПЗЖ Мамка
- Нардеп Григорий Мамка из бывшей ОПЗЖ упоминается в "пленках Миндича".
- Руководитель детективов НАБУ сообщил, что фамилия Мамки фигурирует в деле, после того, как нардеп начал интересоваться средствами, которые "отмывались".
Нардеп из группы "Платформа за жизнь и мир" (бывшая ОПЗЖ) Григорий Мамка взялся возмущаться и ставить под сомнение дело "Мидас". Но в НАБУ ему дали отпор, отметив, что тот тоже упоминается в "пленках Миндича".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заседание Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам экономической безопасности.
Что сказали в НАБУ Григорию Мамке?
Григория Мамку на заседании заинтересовали средства, которые фигурируют в деле.
"Мы ищем, чьи деньги в брикетах. Их таскали сумками, но мы не можем понять, кто заносил и выносил", – сказал он.
После этого нардеп начал выспрашивать, есть ли в деле так называемое первичное преступление, в результате которого появились эти деньги.
На это руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов ответил, что фамилия Мамки также упоминается на "пленках Миндича".
О подозрении в этом преступлении сообщено непосредственно участникам преступной организации. К деталям вдаваться не буду и много отвечать на вопросы тоже, потому что ваша фамилия также фигурирует на пленках. Поэтому, извините, не могу,
– сказал Абакумов.
Фигурируют ли в деле действующие сотрудники СБУ?
На "пленках Миндича" упоминается определенная служба. У многих на ум пришло, что речь идет о СБУ.
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, который возглавляет временную следственную комиссию ВР по вопросам экономической безопасности, в эфире 24 Канала рассказал, что это не так.
В то же время он отметил, что плохо то, что экс-министр Галущенко – это человек предателя Андрея Деркача, а СБУ этого не видела.