Обурювався, але у НАБУ "присадили": на "плівках Міндіча" фігурує нардеп від колишньої ОПЗЖ Мамка
- Нардеп Григорій Мамка з колишньої ОПЗЖ згадується у "плівках Міндіча".
- Керівник детективів НАБУ повідомив, що прізвище Мамки фігурує у справі, після того, як нардеп почав цікавитися коштами, які "відмивалися".
Нардеп із групи "Платформа за життя і мир" (колишня ОПЗЖ) Григорій Мамка взявся обурюватися та ставити під сумніви справу "Мідас". Але у НАБУ йому дали відсіч, зазначивши, що той теж згадується у "плівках Міндіча".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на засідання Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань економічної безпеки.
Що сказали у НАБУ Григорію Мамці?
Григорію Мамку на засіданні зацікавили кошти, які фігурують у справі.
"Ми шукаємо, чиї гроші у брикетах. Їх тягали сумками, але ми не можемо зрозуміти, хто заносив і виносив", – сказав він.
Після цього нардеп почав випитувати, чи є у справі так званий первинний злочин, внаслідок якого з'явилися ці гроші.
На це керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов відповів, що прізвище Мамки також згадується на "плівках Міндіча".
Про підозру в цьому злочині повідомлено безпосередньо учасникам злочинної організації. До деталей вдаватися не буду та багато відповідати на запитання теж, тому що ваше прізвище також фігурує на плівках. Тому, вибачте, не можу,
– сказав Абакумов.
Григорій Мамка згадується у "плівках Міндіча": дивіться відео
Чи фігурують у справі чинні співробітники СБУ?
На "плівках Міндіча" згадується певна служба. У багатьох на думку спало, що йдеться про СБУ.
Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, який очолює тимчасову слідчу комісію ВР з питань економічної безпеки, в етері 24 Каналу розповів, що це не так.
Водночас він зауважив, що погано те, що ексміністр Галущенко – це людина зрадника Андрія Деркача, а СБУ цього не бачила.