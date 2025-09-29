В Минобороны анонсировали передачу Украине новых самолетов. В частности, в списке есть шведские Gripen.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка в интервью BBC.

Что известно о новых поставках?

Генерал Гаврилюк рассказал, что Украина ожидает дополнительные поставки самолетов F-16, французских Mirage-2000 и шведских Gripen. Последние наше государство может получить впервые.

Когда это произойдет и о каком количестве идет речь, заместитель министра обороны не уточнил.

Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать,

– сказал Гаврилюк.

Справочно. Ssab JAS 39 Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его цена колеблется от 30 до 60 миллионов долларов. Gripen – не такой уникальный истребитель, как F-16, но он дешевле и меньше его по размерам.

Гаврилюк также рассказал, что с лета 2025 вооружение из США поступает в Украину через программу приоритетных потребностей PURL. Она предусматривает, что Европа покупает оружие у Штатов и передает его Украине.

Некоторые европейские страны и Канада уже согласились помочь на 2 миллиарда долларов. По этому механизму Украина уже даже получила первые поставки.

"Раньше, по пакетам президентской помощи (PDA), мы получали помощь от США ритмично и в больших объемах. Сегодняшняя система, когда европейские страны закупают для нас оружие у американцев, требует определенного времени. Чем больше звеньев в цепи, тем больше времени теряется", – одновременно добавил генерал.

