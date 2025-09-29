Укр Рус
У Міноборони анонсували, що Україна вперше отримає шведські літаки Gripen
29 вересня, 18:11
У Міноборони анонсували, що Україна вперше отримає шведські літаки Gripen

Софія Рожик
Основні тези
  • Міноборони України анонсувало отримання літаків F-16, французьких Mirage та шведських Gripen, але терміни та кількість не уточнено.
  • З літа 2025 року Україна отримує озброєння через європейську програму пріоритетних потреб PURL, за якою Європа купує зброю в США для передачі Україні.

У Міноборони анонсували передачу Україні нових літаків. Зокрема, у списку є шведські Gripen.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка в інтерв'ю BBC.

Що відомо про нові поставки?

Генерал Гаврилюк розповів, що Україна очікує додаткові поставки літаків F-16, французьких Mirage-2000 та шведських Gripen. Останні наша держава може отримати вперше.

Коли це станеться та про яку кількість йдеться, заступник міністра оборони не уточнив.

Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти,
– сказав Гаврилюк.

Довідково. Ssab JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його ціна коливається від 30 до 60 мільйонів доларів. Gripen – не такий унікальний винищувач, як F-16, але він дешевший та менший від нього за розмірами.

Гаврилюк також розповів, що з літа 2025 озброєння зі США надходить в Україну через програму пріоритетних потреб PURL. Вона передбачає, що Європа купує зброю у Штатів та передає її Україні. 

Деякі європейські країни і Канада вже погодилися допомогти на 2 мільярди доларів. За цим механізмом Україна уже навіть отримала перші поставки. 

"Раніше, за пакетами президентської допомоги (PDA), ми отримували допомогу від США ритмічно й у більших обсягах. Сьогоднішня система, коли європейські країни закуповують для нас зброю в американців, вимагає певного часу. Чим більше ланок у ланцюгу, тим більше часу втрачається", – водночас додав генерал.

Україна та США можуть підписати мегаугоду

  • Україна веде переговори про мегаугоду зі США на 90 мільярдів доларів для закупівлі озброєнь. Ймовірно, так можна буде також отримати далекобійну зброю.

  • Втім, в ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко зазначив, що 90 мільярдів – це програма максимум. Це не означає, що Україна отримає стільки по факту.

  • Також ведуться розмови щодо великої дронової угоди. Стверджується, що Україна не проти продавати США частину своїх бойових БпЛА, а в обмін отримувати американську зброю. 