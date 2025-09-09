Вечером вторника, 9 сентября, и в течение суток среды, 10 сентября, в некоторых областях Украины ожидается непогода. Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на областные центры по гидрометеорологии. Речь идет о грозах и шквалах.

Смотрите также Облачно, местами дожди и грозы: прогноз погоды на 10 сентября

Где прогнозируют непогоду 9 – 10 сентября?

Полтава и Полтавская область

Во второй половине дня 9 сентября и в первой половине ночи 10 сентября на территории Полтавщины и областного центра ожидаются грозы. Из-за этого синоптики объявили желтый уровень опасности.

Черкассы и Черкасская область

До конца суток 9 сентября и ночью 10 сентября на территории Черкасской области и областного центра прогнозируют грозы, а местами – шквалы от 15 до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

Николаев и Николаевская область

До конца дня 9 сентября и в течение суток 10 сентября на территории Николаевщины и областного центра ожидают грозу, а также усиление северо-восточного ветра от 15 до 20 метров в секунду. Из-за опасных метеорологических явлений там также объявили желтый уровень опасности.

Город Запорожье

Ночью 10 сентября в городе Запорожье прогнозируют грозу. Объявлен желтый уровень опасности.

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Какой будет погода в сентябре: коротко о главном