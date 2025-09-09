В нескольких регионах Украины прогнозируют грозы: какие области вскоре накроет непогода
- В нескольких областях Украины 9 – 10 сентября синоптики прогнозируют грозы и шквалы.
- Из-за опасных метеорологических явлений объявлен желтый уровень опасности.
Вечером вторника, 9 сентября, и в течение суток среды, 10 сентября, в некоторых областях Украины ожидается непогода. Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на областные центры по гидрометеорологии. Речь идет о грозах и шквалах.
Где прогнозируют непогоду 9 – 10 сентября?
- Полтава и Полтавская область
Во второй половине дня 9 сентября и в первой половине ночи 10 сентября на территории Полтавщины и областного центра ожидаются грозы. Из-за этого синоптики объявили желтый уровень опасности.
- Черкассы и Черкасская область
До конца суток 9 сентября и ночью 10 сентября на территории Черкасской области и областного центра прогнозируют грозы, а местами – шквалы от 15 до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.
- Николаев и Николаевская область
До конца дня 9 сентября и в течение суток 10 сентября на территории Николаевщины и областного центра ожидают грозу, а также усиление северо-восточного ветра от 15 до 20 метров в секунду. Из-за опасных метеорологических явлений там также объявили желтый уровень опасности.
- Город Запорожье
Ночью 10 сентября в городе Запорожье прогнозируют грозу. Объявлен желтый уровень опасности.
Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Какой будет погода в сентябре: коротко о главном
- На вторую неделю сентября синоптики прогнозируют теплые дни, но прохладные ночи. Температурный фон будет на 3 – 5 градусов выше нормы.
- С четверга, 11 сентября, ожидают сухая погода под влиянием антициклона, которая продлится до конца недели.
- Всего в сентябре количество осадков будет ниже нормы на 20 – 40%, в частности на Левобережной части Украины. Существует угроза развития засухи и повышения уровня пожарной опасности в экосистемах.