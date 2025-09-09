Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 10 сентября?
В южной части Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В то же время на остальной территории осадков не предвидится.
Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами может быть туман. Ветер будет восточный, северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет от 11 до 16 градусов тепла, в южной части до +19 градусов; днем 22 – 27 градусов тепла.
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +24...+26;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +24...+26;
- Тернополь +24...+26;
- Черновцы +24...+26;
- Хмельницкий +24...+26;
- Луцк +24...+26;
- Ровно +24...+26;
- Житомир +24...+26;
- Винница +25...+27;
- Одесса +24...+26;
- Николаев +24...+26;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +24...+26;
- Черкассы +24...+26;
- Чернигов +24...+26;
- Сумы +23...+25;
- Полтава +24...+26;
- Днепр +24...+26;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +25...+27;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +23...+25.
Погода на 10 сентября / Карта Укргидрометцентра
Будет ли в сентябре жара?
- Ранее в сентябре фиксировали сильную жару даже до +38 градусов. В интервью 24 Каналу Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС, рассказала, возможна ли в этом году такая погода.
- Она отметила, что "такая температура маловероятна, однако начало сентября ожидается достаточно жарким".