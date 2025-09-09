Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Какую максимальную температуру прогнозируют синоптики на этой неделе в Украине

Какой будет погода в Украине 10 сентября?

В южной части Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В то же время на остальной территории осадков не предвидится.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами может быть туман. Ветер будет восточный, северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет от 11 до 16 градусов тепла, в южной части до +19 градусов; днем 22 – 27 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +24...+26;

Ужгород +23...+25;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +24...+26;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +24...+26;

Ровно +24...+26;

Житомир +24...+26;

Винница +25...+27;

Одесса +24...+26;

Николаев +24...+26;

Херсон +23...+25;

Симферополь +22...+24;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +24...+26;

Сумы +23...+25;

Полтава +24...+26;

Днепр +24...+26;

Запорожье +23...+25;

Донецк +25...+27;

Луганск +23...+25;

Харьков +23...+25.



Погода на 10 сентября / Карта Укргидрометцентра

Будет ли в сентябре жара?