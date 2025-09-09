Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 10 сентября?

В южной части Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В то же время на остальной территории осадков не предвидится.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье местами может быть туман. Ветер будет восточный, северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет от 11 до 16 градусов тепла, в южной части до +19 градусов; днем 22 – 27 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах?

  • Киев +24...+26;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +24...+26;
  • Тернополь +24...+26;
  • Черновцы +24...+26;
  • Хмельницкий +24...+26;
  • Луцк +24...+26;
  • Ровно +24...+26;
  • Житомир +24...+26;
  • Винница +25...+27;
  • Одесса +24...+26;
  • Николаев +24...+26;
  • Херсон +23...+25;
  • Симферополь +22...+24;
  • Кропивницкий +24...+26;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +24...+26;
  • Сумы +23...+25;
  • Полтава +24...+26;
  • Днепр +24...+26;
  • Запорожье +23...+25;
  • Донецк +25...+27;
  • Луганск +23...+25;
  • Харьков +23...+25.


Погода на 10 сентября / Карта Укргидрометцентра

Будет ли в сентябре жара?

  • Ранее в сентябре фиксировали сильную жару даже до +38 градусов. В интервью 24 Каналу Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС, рассказала, возможна ли в этом году такая погода.
  • Она отметила, что "такая температура маловероятна, однако начало сентября ожидается достаточно жарким".