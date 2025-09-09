Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 10 вересня?

У південній частині України очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Водночас на решті території опадів не передбачається.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями може бути туман. Вітер буде східний, північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі буде від 11 до 16 градусів тепла, у південній частині до +19 градусів; вдень 22 – 27 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +24…+26;

Ужгород +23…+25;

Львів +23…+25;

Івано-Франківськ +24…+26;

Тернопіль +24…+26;

Чернівці +24…+26;

Хмельницький +24…+26;

Луцьк +24…+26;

Рівне +24…+26;

Житомир +24…+26;

Вінниця +25…+ 27;

Одеса +24…+26;

Миколаїв +24…+26;

Херсон +23…+25;

Сімферополь +22…+24;

Кропивницький +24…+26;

Черкаси +24…+26;

Чернігів +24…+26;

Суми +23…+25;

Полтава +24…+26;

Дніпро +24…+26;

Запоріжжя +23…+25;

Донецьк +25…+27;

Луганськ +23…+25;

Харків +23…+25.



Погода на 10 вересня / Карта Укргідрометцентру

Чи буде у вересні спека?