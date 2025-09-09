Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 10 вересня?
У південній частині України очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Водночас на решті території опадів не передбачається.
Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями може бути туман. Вітер буде східний, північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі буде від 11 до 16 градусів тепла, у південній частині до +19 градусів; вдень 22 – 27 градусів тепла.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +24…+26;
- Ужгород +23…+25;
- Львів +23…+25;
- Івано-Франківськ +24…+26;
- Тернопіль +24…+26;
- Чернівці +24…+26;
- Хмельницький +24…+26;
- Луцьк +24…+26;
- Рівне +24…+26;
- Житомир +24…+26;
- Вінниця +25…+ 27;
- Одеса +24…+26;
- Миколаїв +24…+26;
- Херсон +23…+25;
- Сімферополь +22…+24;
- Кропивницький +24…+26;
- Черкаси +24…+26;
- Чернігів +24…+26;
- Суми +23…+25;
- Полтава +24…+26;
- Дніпро +24…+26;
- Запоріжжя +23…+25;
- Донецьк +25…+27;
- Луганськ +23…+25;
- Харків +23…+25.
Погода на 10 вересня / Карта Укргідрометцентру
Чи буде у вересні спека?
- Раніше у вересні фіксували сильну спеку навіть до +38 градусів. В інтерв'ю 24 Каналу Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС, розповіла, чи можлива цього року така погода.
- Вона зазначила, що "така температура малоймовірна, проте початок вересня очікується досить спекотним".