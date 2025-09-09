У кількох регіонах України прогнозують грози: які області незабаром накриє негода
- У кількох областях України 9 – 10 вересня синоптики прогнозують грози та шквали.
- Через небезпечні метеорологічні явища оголошено жовтий рівень небезпечності.
Увечері вівторка, 9 вересня, та протягом доби середи, 10 вересня, у деяких областях України очікують негоду. Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на обласні центри з гідрометеорології. Йдеться про грози та шквали.
Де прогнозують негоду 9 – 10 вересня?
- Полтава та Полтавська область
У другій половині дня 9 вересня та в першій половині ночі 10 вересня на території Полтавщини та обласного центру очікують грози. Через це синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.
- Черкаси та Черкаська область
До кінця доби 9 вересня та вночі 10 вересня на території Черкащини та обласного центру прогнозують грози, а місцями – шквали від 15 до 20 метрів на секунду. Оголошено жовтий рівень небезпечності.
- Миколаїв та Миколаївська область
До кінця дня 9 вересня та протягом доби 10 вересня на території Миколаївщини та обласного центру очікують грозу, а також посилення північно-східного вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Через небезпечні метеорологічні явища там також оголосили жовтий рівень небезпечності.
- Місто Запоріжжя
Уночі 10 вересня в місті Запоріжжі прогнозують грозу. Оголошено жовтий рівень небезпечності.
Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Якою буде погода у вересні: коротко про головне
- На другий тиждень вересня синоптики прогнозують теплі дні, але прохолодні ночі. Температурний фон буде на 3 – 5 градусів вищим за норму.
- З четверга, 11 вересня, очікують суху погоду під впливом антициклону, яка триватиме до кінця тижня.
- Загалом у вересні кількість опадів буде нижчою за норму на 20 – 40%, зокрема на Лівобережній частині України. Існує загроза розвитку посухи та підвищення рівня пожежної небезпеки в екосистемах.