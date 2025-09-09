Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на обласні центри з гідрометеорології. Йдеться про грози та шквали.

Де прогнозують негоду 9 – 10 вересня?

Полтава та Полтавська область

У другій половині дня 9 вересня та в першій половині ночі 10 вересня на території Полтавщини та обласного центру очікують грози. Через це синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.

Черкаси та Черкаська область

До кінця доби 9 вересня та вночі 10 вересня на території Черкащини та обласного центру прогнозують грози, а місцями – шквали від 15 до 20 метрів на секунду. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Миколаїв та Миколаївська область

До кінця дня 9 вересня та протягом доби 10 вересня на території Миколаївщини та обласного центру очікують грозу, а також посилення північно-східного вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Через небезпечні метеорологічні явища там також оголосили жовтий рівень небезпечності.

Місто Запоріжжя

Уночі 10 вересня в місті Запоріжжі прогнозують грозу. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

