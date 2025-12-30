Это направление требует дополнительного внимания, – эксперт рассказал, куда просачиваются россияне

Россияне находятся на окраинах Константиновки, бои продолжаются в городской застройке. Враг использует тактику инфильтрации, так же как в Покровске, Мирнограде, а когда-то в Купянске.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, добавив, что оккупанты проникают через щели в обороне. Затем они закрепляются и к ним подходят другие бойцы.

Куда просачиваются россияне?

Городские бои сегодня значительно сложнее и такая тенденция сохраняется. В последнее время наше командование отдает предпочтение боям вне города, потому что на открытой местности проще использовать те средства поражения, которые у нас компенсируют недостаток пехоты. Прежде всего это дроны.

"Но от этого не легче, потому что бои в Константиновке, Покровске, Мирнограде – продолжаются. Также враг лезет с севера, с Лиманского направления. Куда именно он дойдет – остается сложным вопросом", – сказал Павел Лакийчук.

Характер боевых действий, который определяется силами противника и недостатком нашего личного состава, теперь предусматривает удержание не населенных пунктов, а территорий вне и перед ними. Несмотря на это, города и села остаются маркером успешности или неуспешности обороны.

Почему на Запорожье приезжал Буданов?

Глава ГУР посетил передовые позиции спецназовцев в Запорожье. Сразу возникают параллели с его приездом в Купянск, после чего ситуация нормализовалась. Стоит заметить, что Кирилл Буданов выполняет двойную роль.

Он возглавляет аналитическую структуру, которая анализирует информацию для Минобороны. Присутствие главы ГУР на конкретном направлении свидетельствует о том, что этот участок заслуживает отдельного внимания,

– добавил Лакийчук.

А с другой стороны – ГУР и его главное подразделение является одним из лучших спецназов Сил обороны. Буданов как военный знает как спланировать операцию подразделений специального назначения. Возможно, некоторые из них мы увидим.

Также надо обратить внимание, что Александр Сырский постоянно передвигается между Покровским и Гуляйпольским направлениями. Это говорит о важности этих участков. Нам нужно сломать тенденцию противника к продвижению.

По словам Павла Лакийчука, то, что произошло в Гуляйполе – это даже не проблема батальона или бригады, а значительно более высокого уровня. Ведь речь идет о потере управляемости.

