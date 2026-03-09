Враг перебросил морпехов из Покровска: аналитики ISW объяснили, что происходит вблизи Гуляйполя
- Российские войска пытались провести механизированное наступление в направлении Гуляйполя 7 и 8 марта, привлекая бронетехнику и передислоцировав 40-ю бригаду морской пехоты с Покровского направления.
- Украинские войска имели успехи на западе Гуляйполя, а россияне все чаще используют тактику прорывов небольшими подразделениями с ограниченной технической поддержкой.
Российские войска 7 и 8 марта пытались провести механизированное наступление в направлении Гуляйполя, привлекая бронетехнику. Кроме того, враг передислоцировал туда подразделения 40-й бригады морской пехоты с Покровского направления.
Об этом в своём отчёте сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
Какова ситуация вблизи Гуляйполя?
Аналитики отметили, что вражеские подразделения, которые сейчас действуют на Гуляйпольском направлении, в частности подразделения 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, ранее работали на Покровском направлении и в районе Доброполья.
Украинская сторона подтвердила передислокацию врага.
Специалисты ISW предполагают, что такие действия российского командования связаны с недавними успехами ВСУ на границе Днепропетровщины и Запорожской области. Геолокационные данные свидетельствуют об ударе украинских подразделений по российской морской пехоте вблизи Оленоконстантиновки на Гуляйпольском направлении.
Важно! 5 марта аналитики ISW сообщили, что украинские войска недавно имели успехи в западной части Гуляйполя. Там зафиксировано продвижение защитников.
Россияне пытались наступать в направлении Гуляйполя: что известно?
В отчете ISW говорится, что вражеская 40-я бригада морской пехоты осуществила попытку механизированного наступления на восток от Гуляйполя вдоль маршрута Малиновка – Зеленый Гай – Гуляйполе. По данным украинских военных, которые действуют на этом направлении фронта, для штурма оккупанты применили танк, бронетранспортер и два вездехода.
Аналитики пишут, что российские войска все чаще применяют тактику прорывов небольшими подразделениями. В последнее время оккупанты действуют малыми пехотными подразделениями пешком, иногда поддерживая их ограниченной техникой.
Подобные небольшие механизированные атаки в последний раз наблюдались в начале февраля – в районе Покровска Донецкой области и Купянска, что на Харьковщине.
Какие изменения на фронте произошли 9 марта?
Аналитики проекта Deep State констатировали, что российские войска продвинулись вблизи Гуляйполя.
По состоянию на 9 марта аналитики Института изучения войны сообщили, что вражеская армия имела определенные успехи на Славянском направлении, впрочем "эта миссия по проникновению не изменила контроля над местностью".