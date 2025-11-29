Вдоль фронта в Украине и даже в Африке: ГУР взломало сети спецсвязи России
- ГУР взломало сети терминалов спецсвязи России вдоль линии фронта с Украиной и даже в Африке.
- После получения информации о планах российских оккупантов, было принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении.
Военная разведка Украины продолжает успешно разоблачать планы России на всех континентах земного шара. Так, спецы ГУР взломали сети терминалов спецсвязи России, которые располагаются вдоль линии фронта с Украиной и даже в Африке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
Как ГУР сломало сети спецсвязи врага в Украине и Африке?
В украинской разведке отметили, что в условиях высокотехнологичной войны против российских захватчиков особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений врага.
"Отечественная военная разведка уделяет значительное внимание вопросам разоблачения и отслеживания направлений передвижения вражеских пунктов управления, пытаясь при этом добыть из них максимальную информацию, а при благоприятных условиях – уничтожить вражеское руководство", – отметили в ГУР.
Поэтому подразделения Главного управления разведки, используя средства технической разведки в сочетании с оперативными способами, разоблачили сети терминалов специальной защищенной связи вооруженных сил России вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте.
После длительного использования добытой из указанных терминалов информации о планах российских оккупантов принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении,
– отметили в разведке.
В ГУР подчеркнули, что пока будет продолжаться российская агрессия против Украины, до тех пор враг не будет иметь безопасного места в любом уголке мира.
Какие потери нанесло ГУР врагу ранее?
21 ноября стало известно, что воины ГУР уничтожили российский вертолет и дорогие системы ПВО врага в Крыму. Сама техника сгорела дотла.
До этого стало известно, что спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило средства ПВО российских захватчиков на Донбассе. Среди целей был командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400, "Тор" и не только.
Кроме того, ГУР МО 13 ноября устроило спецоперацию в населенном пункте Сосновка в Хабаровском крае России и вывело из строя участок Транссиба. В результате этого было заблокировано движение грузовых поездов оккупантов.