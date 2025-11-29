Вдоль фронта в Украине и даже в Африке: ГУР взломало сети спецсвязи России

Военная разведка Украины продолжает успешно разоблачать планы России на всех континентах земного шара. Так, спецы ГУР взломали сети терминалов спецсвязи России, которые располагаются вдоль линии фронта с Украиной и даже в Африке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как ГУР сломало сети спецсвязи врага в Украине и Африке?

В украинской разведке отметили, что в условиях высокотехнологичной войны против российских захватчиков особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений врага.



"Отечественная военная разведка уделяет значительное внимание вопросам разоблачения и отслеживания направлений передвижения вражеских пунктов управления, пытаясь при этом добыть из них максимальную информацию, а при благоприятных условиях – уничтожить вражеское руководство", – отметили в ГУР.

Поэтому подразделения Главного управления разведки, используя средства технической разведки в сочетании с оперативными способами, разоблачили сети терминалов специальной защищенной связи вооруженных сил России вдоль линии фронта с Украиной и на африканском континенте.

После длительного использования добытой из указанных терминалов информации о планах российских оккупантов принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении,

– отметили в разведке.

В ГУР подчеркнули, что пока будет продолжаться российская агрессия против Украины, до тех пор враг не будет иметь безопасного места в любом уголке мира.

