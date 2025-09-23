Спецназовцы ГУР 21 сентября уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Враг их применял для наблюдения и борьбы с дронами.

О значимости уничтожения российских самолетов рассказал спикер Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Как ВМС ВСУ отреагировали на уничтожение вражеских Бе-12?

Дмитрий Плетенчук объяснил, что главная особенность Бе-12 "Чайка" заключается в тихоходности, которая позволяла экипажам тщательно отслеживать цели на воде. Самолеты-амфибии активно применялись для контроля над морской обстановкой.

Потеря этих самолетов является для нас положительной новостью, ведь в первую очередь их использовали для противодронной борьбы, для разоблачения надводной обстановки. Но это не единственные образцы,

– сказал Плетенчук.

В ВМС добавляют, что потеря этих воздушных судов станет проблемой для оккупантов, хотя в их арсенале остаются более современные самолеты Бе-200. Также враг имеет вертолеты и другие винтовые летательные аппараты.

В то же время именно Бе-12 были устаревшими и должны были пойти на списание, однако Россия продолжала их использовать.

Особенность этих самолетов (Бе-12 – 24 Канал) в том, что они тихоходные и это дает оператору возможность рассматривать объекты на воде. Они, в принципе, противолодочные. Поэтому можно сказать, что враг использовал их по назначению,

– объяснил военный.

Представитель ВМС отметил, что несмотря на значительные ресурсы противника, уничтожение таких самолетов постепенно усложняет возможности России. По словам Плетенчука, в будущем россияне могут столкнуться с серьезными проблемами в обеспечении противодронных полетов.

Что известно об уничтожении Бе-12 "Чайка"?