Спецпризначенці ГУР 21 вересня знищили два російських літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Ворог їх застосовував для спостереження та боротьби з дронами.

Про значущість знищення російських літаків розповів речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також "Справді незамінні": що відомо про знищені в Криму російські літаки-амфібії Бе-12

Як ВМС ЗСУ відреагували на знищення ворожих Бе-12?

Дмитро Плетенчук пояснив, що головна особливість Бе-12 "Чайка" полягає у тихохідності, яка дозволяла екіпажам ретельно відстежувати цілі на воді. Літаки-амфібії активно застосовувалися для контролю над морською обстановкою.

Втрата цих літаків є для нас позитивною новиною, адже у першу чергу їх використовували для протидронової боротьби, для викриття надводної обстановки. Але це не єдині зразки,

– сказав Плетенчук.

У ВМС додають, що втрата цих повітряних суден стане проблемою для окупантів, хоча в їхньому арсеналі залишаються більш сучасні літаки Бе-200. Також ворог має гелікоптери та інші гвинтові літальні апарати.

Водночас саме Бе-12 були застарілими й мали піти на списання, проте Росія продовжувала їх використовувати.

Особливість цих літаків (Бе-12 – 24 Канал) у тому, що вони тихохідні й це надає оператору можливість роздивлятися об'єкти на воді. Вони, в принципі, протичовнові. Тому можна сказати, що ворог використовував їх за призначенням,

– пояснив військовий.

Представник ВМС зазначив, що попри значні ресурси противника, знищення таких літаків поступово ускладнює можливості Росії. За словами Плетенчука, у майбутньому росіяни можуть зіткнутися з серйозними проблемами у забезпеченні протидронових польотів.

Що відомо про знищення Бе-12 "Чайка"?