ГУР уничтожило инфраструктуру узловой железнодорожной станции Тверь, – источники

Утром в четверг, 28 августа, в результате взрыва на территории России была уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в ГУР.

Что известно о взрыве вблизи железнодорожной станции?

По информации источников, атака на станцию произошла около 05:00. На видеозаписях можно увидеть, что под железнодорожными цистернами, вероятно наполненными горючим, была заложена взрывчатка.

Уже через несколько секунд произошел мощный взрыв путем дистанционного подрыва. После этого цистерны охватил пожар, который быстро распространился на территорию станции.

По словам собеседника журналистов в ГУР, удар по узловой станции Тверь является частью комплексных мер по уничтожению логистических возможностей врага в снабжении оккупационных войск горюче-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом.

Взрыв уничтожил инфраструктуру узловой железнодорожной станции Тверь: смотрите видео