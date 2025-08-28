Зранку в четвер, 28 серпня, в результаті вибуху на території Росії було знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в ГУР.

Що відомо про вибух поблизу залізничної станції?

За інформацією джерел, атака на станцію відбулася близько 05:00. На відеозаписах можна побачити, що під залізничними цистернами, ймовірно наповненими пальним, було закладено вибухівку.

Вже через кілька секунд відбувся потужний вибух шляхом дистанційного підриву. Після цього цистерни охопила пожежа, яка швидко поширилася на територію станції.

За словами співрозмовника журналістів у ГУР, удар по вузловій станції Твер є частиною комплексних заходів зі знищення логістичних можливостей ворога в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом.

Вибух знищив інфраструктуру вузлової залізничної станції Твер: дивіться відео

