Харьковчане перекрывают трассу из-за поборов чиновников Кернеса

В Холодногорском районе Харькова в школе №67 разгорелся скандал из-за увольнения директора. Еще 17 учителей написали заявления и готовы уйти. Виной всему – поборы чиновников мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщает сайт Politeka, учителя и родители учащихся школы №67 записали обращение, в котором просят вернуть директора Елену Лисичкину. Соответствующее видео у себя на странице в соцсети опубликовал правозащитник Андрей Ильгов.

По его словам, ситуация более чем серьезная.

"Назревает народный бунт. Без преувеличения, пишу сейчас о том, что около тысячи родителей доведены до отчаяния и готовы действовать радикально", – объясняет он.

Пока нарядные украшения улиц города любуют взгляд обывателя, в Холодногорском районе города Харькова назревает Народный бунт. Без преувеличения, пишу сейчас о том, что около тысячи родителей доведены до отчаяния и готовы действовать радикально. Ситуация заключается в том, что чиновники управления образования Холодногорского района, через угрозы и давление, заставили директора 67 школы написать заявление об увольнении. Вместе с директором такие же заявления, но в солидарность, написали ещё 17 учителей. Школа оказалась практически без преподавательского состава. Методы работы с подчинёнными показывает госпожа Цыбульник Татьяна, мастер класс мля. Она там сейчас координатор района. Дело в том, что директор этой школы, мягко говоря, не поддерживает систему поборов и в этой школе, по словам родителей, уже как несколько лет система поборов отсутствует. Конечно же мы начали процесс ознакомления с этой ситуацией объективно, но сейчас могу сказать, что мы пойдём к тварям, которые издеваются над Харьковчанами и наши требования будут асимметричны. Все виновные в сложившемся ЧП напишут заявления об увольнении и уйдут! П.С. Танюша Цыбульник, жди гостей) Опубліковано Андреєм Ильговим Субота, 22 грудня 2018 р.

Как сообщил активист, чиновники управления образования Холодногорского района через угрозы и давление заставили директора 67-й школы написать заявление об увольнении. Вместе с директором такие же заявления, но в солидарность, написали ещё 17 учителей. Если Лисичкину не вернут, педагоги тоже намерены уйти. Школа останется практически без преподавательского состава. Более того, для того, чтобы их услышали, учителя и поддерживающие их родители собираются перекрывать трассы.

Причиной давления на руководителя школы Ильгов называет то, что директор школы – Елена Лисичкина пресекла поборы в школе, и уже несколько лет с родителей никто ни на что не собирал деньги.

Он также добавил, что этой ситуацией уже занимаются, и посоветовал координатору района Татьяне Цибульник "ждать гостей".

Цибульник ныне является фактически координатором района с тех пор, как 12 октября от исполнения руководящих обязанностей главы местной администрации был отстранен Максим Мусеев. СБУ подозревает его в государственной измене и работе на ФСБ России. На время следствия его обязанности исполняет Цибульник, являющаяся параллельно и председателем Новобаварского района Харькова.

Напомним, что харьковская чиновница "прославилась" тем, что с помпой праздновала День рождения на рабочем месте. Позже в кабинете у Цибульник прошли обыски. У нее нашли георгиевскую ленту, удостоверение члена "Партии регионов", бюллетени соцопросов, множество женских сумочек и шкатулок с драгоценностями.

Оказалось, что глава райадминистрации "забыла" упомянуть в своей декларации ювелирные украшения стоимостью около 600 000 гривен. В связи с этим Татьяне Цибульник и было объявлено подозрение по статье 366-1 УК Украины ("декларирование недостоверной информации"). Прокуратура обратилась в суд с просьбой об отстранении чиновницы от занимаемой должности, но она удовлетворена не была.