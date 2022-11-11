В Харькове во время прогулки двое детей взорвались на кассетном боеприпасе
Источник:Олег Синегубов
На улице Бучмы в районе Северной Салтовки 11 ноября произошел несчастный случай с участием двух подростков. Во время прогулки несовершеннолетние взорвались на кассетном боеприпасе.
После приезда спасатели оказали первую помощь детям. По предварительной информации, сдетонировал кассетный боеприпас.
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Мину нашли в кустах
По словам мэра, двое мальчиков 15-ти и 12-ти лет в кустах возле дома обнаружили неизвестный предмет, который детонировал. В результате взрыва дети получили осколочные ранения и были госпитализированы.
В настоящее время врачи оказывают пострадавшим детям всю необходимую помощь.
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