В Харькове во время прогулки двое детей взорвались на кассетном боеприпасе

На улице Бучмы в районе Северной Салтовки 11 ноября произошел несчастный случай с участием двух подростков. Во время прогулки несовершеннолетние взорвались на кассетном боеприпасе.

После приезда спасатели оказали первую помощь детям. По предварительной информации, сдетонировал кассетный боеприпас.

Читайте также Во время оккупации Изюмского района оккупанты расстреляли в упор машины с гражданскими: что известно о жертвах

Мину нашли в кустах

По словам мэра, двое мальчиков 15-ти и 12-ти лет в кустах возле дома обнаружили неизвестный предмет, который детонировал. В результате взрыва дети получили осколочные ранения и были госпитализированы.

В настоящее время врачи оказывают пострадавшим детям всю необходимую помощь.

Вероятно, сработал кассетный боеприпас / Фото ГСЧС

На освобожденной Харьковщине обнаруживают жуткие находки: что известно

Важно – ВСУ освобождают Херсон: смотрите видео