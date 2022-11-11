У Харкові під час прогулянки двоє дітей підірвалися на касетному боєприпасі

На вулиці Бучми в районі Північної Салтівки 11 листопада стався нещасний випадок за участю двох підлітків. Під час прогулянки неповнолітні підірвалися на касетному боєприпасі.

Після приїзду рятувальники надали першу допомогу дітям. За попередньою інформацією, здетонував касетний боєприпас.

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Міну знайшли у кущах

За словами мера, двоє хлопчиків 15-ти та 12-ти років у кущах біля дому знайшли невідомий предмет, який детонував. Внаслідок вибуху діти отримали осколкові поранення та були госпіталізовані.

Зараз лікарі надають постраждалим дітям усю необхідну допомогу.

Ймовірно, спрацював касетний боєприпас / Фото ДСНС

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