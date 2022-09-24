На Харьковщине нашли 18 пыточных: полицейские, как россияне цинично издевались над украинцами

На деоккупированных территориях Харьковщины продолжаются следственные действия. Каждый день появляется все больше доказательств ужасающих преступлений оккупантов.

На сегодня известно о 18 местах, где россияне содержали и пытали гражданских людей. Об этом 24 каналу сказал начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

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Где россияне обустраивали пыточные

По словам Болвинова, российские захватчики обустроили пыточные там, где были места их дислокации. Это такие населенные пункты как: Балаклея, Купянск, Изюм, Волчанск, Казачья Лопань и другие.

Они занимали помещение зданий полиции, где находились изоляторы временного содержания, которые во время войны не использовались, однако россияне нашли для них применение,

– отметил начальник следственного управления.

Эти места заполнялись максимальным количеством гражданского населения. "Могли обвинить каждого прохожего на улице, что он "наводчик", сотрудничает с ВСУ или вообще имеет проукраинские взгляды", – подчеркнул начальник следственного управления полиции Харьковщины.

Болвинов рассказал, что россияне врывались в помещение, проводили обыск, завязывали глаза и руки, помещали в эту пыточную, избивали, очень часто применяли напряжение, привязывая провода к пальцам рук. "Иногда они применяли зверства в отношении наших людей ", – сказал он.

Полиция также зафиксировала факты, когда в результате таких пыток люди умирали. Их выдавали родственникам в закрытом гробу, не позволяя проститься и провести соответствующие процедуры захоронения.

Это сейчас для нас вызовы, в связи с этим очень много работы для полиции, чтобы установить все факты, идентифицировать людей, установить причины и события, которые этому послужили. А главное – найти виновников,

– заметил Болвинов.

Он добавил, что квалифицированные кадры полиции сосредоточили все усилия на Харьковщине. Более того, приехали криминалистические лаборатории из других областей. В частности, присоединились специалисты, работавшие на территории городов Буча и Ирпень.

Основная цель – качественно собрать мировую информацию на месте событий и доказательную базу. "Мы изымаем ДНК, отпечатки пальцев, документы, чтобы идентифицировать российских палачей, творивших преступления на этих территориях", – сказал он.

Полиция общается с другими службами, обладающими оперативной информацией о дислокации российских подразделений. Оккупанты очень быстро сбегали с территории Харьковщины, поэтому оставили очень много документов, полезных для следствия. С этими материалами сейчас работает полиция, киберполиция, уголовный розыск и другие оперативные подразделения.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Россияне продолжают терпеть неудачу в Украине. По данным британской разведки, украинские войска обезопасили плацдармы на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Россия пыталась интегрировать Оскол в консолидированную линию обороны после вывода своих сил в начале месяца.

Украинцев предупреждают об опасности в лесах, особенно на территориях, которые деоккупировали. Недавно на мине взорвались двое мужчин в Чугуевском и Изюмском районах.

22 сентября захватчики нанесли удар по освобожденному Купянску Харьковской области. К сожалению, в результате обстрела пострадали – трое детей и пожилая женщина.

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