Почему "Хартия" не может разместить рекламу в Харькове, тогда как Терехов пиарится на билбордах

В мае 2024 года Россия начала новое наступление на Харьковщине. С тех пор 13-я бригада НГУ "Хартия" заняла позиции в обороне на севере от Харькова, остановив новое наступление оккупантов и отодвинув их от областного центра.

Как и другие бригады, "Хартия" заинтересована в размещении рекламы в городе для достижения мобилизационной цели и пополнения личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Цензор.НЕТ".

Смотрите также Спасают жизни на позициях: в "Хартии" поделились уникальным опытом сбивания российских дронов

Почему "Хартия" не может разместить рекламу в Харькове?

По данным "Цензор.НЕТ", в Харькове бригаде, которая сдерживает врага на стратегически важном участке фронта, не только отказывают в социальной рекламе, но и оказывают давление на рекламные компании не сотрудничать с благотворительным фондом "Хартия" по продаже плоскостей в городе.

Отмечается, что недавно бригада запустила новую мобилизационную кампанию, но на билбордах и ситилайтах в Харькове ее нельзя увидеть. Зато немало таких конструкций занято политической агитацией от харьковского городского головы Игоря Терехова.

Кроме этого, горсовет не жалеет средств налогоплательщиков на многомиллионные проекты по благоустройству в городе в 20 километрах от фронта.

В конце июля 2025 года представители "Хартии" направили запрос на имя харьковского городского головы Игоря Терехова по размещению в Харькове рекламы новой мобилизационной кампании бригады. Только в сентябре "Хартия" получила ответ. В письме Харьковский горсовет отметил, что запрос выходит за пределы его полномочий.

Военнослужащий бригады Сергей Кальмус, который занимается организационными вопросами по размещению рекламы, рассказывает, что Харьков – едва ли не единственный город в Украине, не способствует бригаде в предоставлении конструкций для рекламы.

Как человек, который ответственен за коммуникацию с рекламными подрядчиками, я направляю запросы в городские и областные советы с просьбой разместить социальную рекламу на носителях наружной рекламы,

– объясняет механизм Кальмус.

По его словам, городские советы других городов всегда активно способствуют размещению социальной рекламы, привлекая операторов рекламного рынка. И только в Харькове "Хартии" не идут навстречу.

Представитель бригады предоставил изданию примеры ответов на аналогичные запросы по размещению рекламы от муниципалитетов других городов. Они содержат не только согласование, но и конкретные результаты с перечнем рекламных конструкций, где разместили рекламные материалы бригады.

Так же неутешительно для "Хартии" в Харькове сложилась ситуация с коммерческим размещением наружной рекламы.

Источники "Цензор.НЕТ" в компаниях-владельцах рекламных плоскостей в Харькове сообщают, что рекламодатели получили негласный запрет от мэра Терехова на размещение в городе рекламы "Хартии" "под соусом" того, что эта бригада – якобы не только военный организм, а и будущая местная политическая площадка, а значит конкурент Терехова.

На фоне этого военнослужащие неоднократно заявляли о том, что харьковская городская власть недостаточно поддерживает войско и "Хартию" в частности. В то же время городской голова Игорь Терехов считает, что муниципалитет выделяет достаточно средств из бюджета на поддержку военных.

На ремарку журналистки Татьяны Даниленко в интервью УП о том, что городские головы далеких от войны городов – таких как Хмельницкий и Черкассы – выделяют больше средств на поддержку военных, чем город-миллионник Харьков, Терехов предположил, что у них есть соответствующий бюджет, потому что они – не прифронтовые города.

По данным Гвара Медиа, по состоянию на август 2025 года с начала большой войны сумма, которую горсовет Харькова выделил "Хартии", составляла 33,1 млн. гривенмиллиона гривен. Однако совокупная стоимость имиджевых проектов, что воплощал Харьковский горсовет во время войны, составляет значительно больше.

Кроме этого, во время предыдущей рекламной кампании "Хартии", предоставляя соответствующее письмо-ответ, Харьковский горсовет также не способствовала бригаде в размещении рекламы. Это вызвало волну поддержки подразделения. На ОСБ, которыми в городе забили изуродованные россиянами здания, начали массово появляться граффити на фоне украинского флага со слоганом "Хартия" за Харьков".

Однако в конце концов и эти граффити начали зарисовывать неизвестные. В "Хартии" были шокированы, когда узнали, что проявления поддержки подразделения начали подавлять.

Их уничтожали или закрашивали представители коммунальных служб – это было зафиксировано на видео, которое распространялось в сети. Это напоминает события 2014 года, когда в городе так же закрашивали изображения с государственной символикой и уничтожали памятники об украинских ученых, писателей, активистов.



Зарисованное граффити "Хартии" / Фото Вахтанга Кипиани

Источники "Цензор.НЕТ" в горсовете заверили, что Игорь Терехов лично на совещании с руководителями коммунальных предприятий приказал последним зарисовать на граффити именно название "Хартии". В горсовете тогда не подтвердили и не опровергли, что сотрудники коммунальных служб получили такое указание.

Однако после громкой огласки на всю страну и возмущения горожан, зарисовывать граффити прекратили. Более того, харьковчане все больше демонстрируют поддержку подразделения. Присоединился также уличный художник Гамлет Зиньковский.



Гамлет и его работа в поддержку "Хартии" / Фото Павла Иткина для "Хартии"

Однако ситуация с официальным размещением рекламы на уровне города до сих пор не улучшилась. Зато представители других подразделений Сил обороны не имеют таких проблем и успешно размещают мобилизационную рекламу на билбордах и ситилайтах Харькова.

Пока городской совет Харькова не способствует размещению социальной рекламы "Хартии", городское пространство пестрит от политической рекламы, в том числе и городского головы Игоря Терехова.

Иногда на небольших участках можно заметить сразу несколько таких билбордов – например, на коротком отрезке на улице Клочковской потенциального избирателя соблазняют сразу шесть мэрских "агиток": по три с обеих сторон вдоль дороги.

В течение последних месяцев в Харькове можно было увидеть билборды с именем Терехова четырех типов с пятью разными лозунгами: с акцентом на локальную идентичность "Горжусь быть харьковчанином", тематическое "Два праздника – одна сила" ко Дню независимости и Дню города и "Спасибо за украинский Харьков" ко Дню защитников и защитниц, "Харьков живет и работает", напоминающий любимый лозунг его предшественника Геннадия Кернеса "Любить Харьков – работать для людей", адаптированный под прифронтовую реальность, а также абстрактное "Харьков – больше, чем город!"

Баннеры с агитацией Терехова / Фото "Цензор.НЕТ"

Заметим, что во время полномасштабной войны общественный транспорт в Харькове остается бесплатным, хотя на самом деле бесплатный проезд компенсируется за счет городского бюджета: в этом году расходы на его компенсацию, подчеркивал соучредитель Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин, составляли 11,2% бюджета города.

Кроме того, в Харькове работают бюветы с бесплатной водой при поддержке международных партнеров ЮНИСЕФ и "По инициативе Харьковского городского головы Игоря Терехова", о патронате мэра красноречиво свидетельствуют надписи на них.

Однако эта "бесплатность" стоит городскому бюджету в миллионы гривен: в апреле КП "Харьковводоканал" заключил соглашение с ООО "Южная промышленная компания" о приобретении под эти нужды 29 МАФов на 11 551 673 миллионов гривен, а в июле – с частным предприятием "Нерекс" на еще 45 МАФов за 17 550 000 миллионов гривен.

В то же время муниципалитет продолжает воплощать ценные проекты, целесообразность реализации которых во время войны вызывает сомнения у представителей общества и приводит к бурным обсуждениям в соцсетях.

В частности, 18 ноября Харьковский горсовет объявил очередные торги на реконструкцию Лопанской набережной и переулка Лопанского с созданием пешеходной зоны, ожидаемой стоимостью 36,37 миллиона гривен.

Это уже не первые миллионы, выделяемые из городского бюджета на эту реконструкцию. Ранее ХАЦ сообщал, что 11 ноября 2025 года коммунальное предприятие Харьковского горсовета "Харьковзеленстрой" заключило договор на 5,2 миллиона гривен с ООО "Научно производственная фирма "Технологии энергосбережения" по капитальному ремонту Лопанской набережной на участке между улицей Гостиный двор и улицей Полтавский шлях.

Общая сумма на этот проект, выделена из городского бюджета в 2025 году, по данным ХАЦ, составляет более четверти миллиарда – 255 миллионов гривен. Примечательно, что при этом в бюджете города по состоянию на конец октября запланированные расходы превышали доходы на 1 миллиард гривен.

Какие достижения "Хартии" на Харьковщине?