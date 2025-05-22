Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент Анна Черненко со слов украинских военных о том, что россияне накапливают свои силы на севере Харьковщины. Это может свидетельствовать о подготовке к масштабным штурмовым действиям.

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Серьезный штурм россиян на Харьковщине

Корреспондентка отметила, что северную часть Харьковской области среди прочих защищают и бойцы 13-й бригады НГУ "Хартия". Недавно они отбили масштабный штурм. Оккупанты пытались атаковать украинские позиции колонной техники и значительным количеством личного состава.

В момент, когда бойцы описывали нам отражение предыдущего масштабного штурма россиян, они зафиксировали передвижения противника и были приняты соответствующие действия. Действительно, россияне не прекращают попытки прорыва,

– сказала Анна Черненко.

Диспетчер командного пункта "Хартии" с позывным Амиго рассказал, что недавняя атака врага началась с массированного обстрела артиллерией и ракетными системами залпового огня. Это продолжалось почти час.

Важно! Владимир Путин, вероятно, не оставляет планов по захвату Харьковщины, рассматривая ее как территорию, которую нужно сделать санитарной зоной. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, Россия концентрирует силы на главных направлениях в регионе и активизируется также возле Сумской области, что свидетельствует о росте угрозы на всем северо-востоке Украины.

Во время обстрела военные заметили движение российской техники, которая направлялась в сторону позиций бригады. Силы обороны уничтожили 6 единиц бронированной техники и 2 танка.

Ситуация на направлении как всегда напряженная. Враг пытается накапливать силы ближе к нашим позициям, но ему это не удается,

– отметил военный.

Анна Черненко подчеркнула, что военные "Хартии" отмечают, что россияне могут сохранить свою жизнь во время штурма только тогда, когда будут готовы сдались.